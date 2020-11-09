【冥冥天意】戒毒患癌老伯死前獲姐姐原諒　巧合與癌歿姐夫同月同日死

▲ 寧養社工宇峰分享，冥冥中自有天意的個案。

「有些病人是揀日子死亡的。」從事寧養社工近10年的吳宇峰淡然地說。宇峰見盡生離死別的個案，更令他相信其實生命中有很多事都冥冥中自有天意。

因吸毒而眾叛親離

宇峰曾替一名80歲的癌末病人黃伯做生命回顧，黃伯透露原來年輕時一直有吸毒習慣，直到後來因為不想再被毒品操控人生，「想重獲自己的自由」，終在60歲戒毒成功。

雖然後來戒毒成功，但黃伯早已因毒品而眾叛親離。不過宇峰沒有放棄，堅持嘗試聯絡黃伯20、30年沒見的大姐。最後成功聯絡，大家姐亦很快願意探望時日無多的弟弟。

冥冥中自有天意

原來，大家姐的丈夫亦是癌症病人，甚至因癌症而自殺離世。故宇峰猜想，或是這是大姐願意回去探望弟弟的原因之一。

大家姐每日都會探望並買午餐給黃伯吃。直到黃伯離世那日，大家姐又哭又笑地向宇峰說：「細佬真係好衰，呢一世都想我記得佢、掛念佢。」

或許，世上真的冥冥中自有天意。原來，黃伯離世那日，正正是姐夫自殺的日子。

「有些病人是會揀日子死亡的，他們也知道自己大概何時會死。」宇峰說。

而且，宇峰坦言巧合的情況絕非罕見。曾經有一名婆婆與丈夫同月同日同時間離世，自己也試過坐小巴時突然見到金色的生命線上上落落，然後中斷了，後來接到電話說病人離世了。

種種的奇幻經歷讓宇峰慨嘆：

生命中，超偶然、超巧合發生的事，都不是巧合。

▲ 宇峰分享工作時的難忘個案。

為院友圓願

除了離奇的巧合，宇峰也分享不少感人的圓願個案。其中一名40歲的腦瘤病人因為太不捨年僅4歲的女兒，而在茶餐廳大哭一場，最後宇峰替他圓願影全家福。

宇峰指，該腦瘤病人年約40歲非常年輕，雖然看似粗獷大隻，但其實感情很細膩。宇峰收工後經常和他打機又會去茶餐廳食早餐，二人無所不談。不過，每當提起年僅4歲的女兒，這名好爸爸就會非常不捨，在茶餐廳眾人面前大哭。

很多人會覺得好尷尬，這麼多人的環境，到底要不要制止他哭泣呢？其實我不怕見到人喊，最擔心是對方有很多內在感受、哀傷無法釋放。

他更指有哀傷的情緒是很正常的，因為哀傷的背後其實是一份愛、是與家人的經歷和回憶。有了愛，才會流淚。

後來，這名好爸爸指自己有2個心願，一是希望玩場「魚蝦蟹」，二是希望在最後的時光給女兒留下寶貴回憶。宇峰表示，本來這名爸爸討厭影相，一生中都沒有影過太多照片，但為了給女兒留下多點回憶，答應影家庭照。由於事件發生在疫情期間，宇峰唯有「碌爆人情卡」，才成功與基督為本基金合作，替他們一家影全家福，圓爸爸的心願。

真心對待病人

不論做多少個個案，每個病人都是獨一無二的，生命都是獨特的。

宇峰會視每個病人如朋友一樣真心對待，甚至經常在放工後以義工身份，額外抽時間探望院友，與病人建立關係。他坦言，因為日常需處理很多行政事務，故難抽時間探望院友，十分可惜，但假如「有心做」，便會自己抽空落病房，與病人建立關係。

而且，與病人交流時必須真誠對待，假如敷衍了事，病人是絕對會知道的：

如相處時在想其他事，例如開會的會議紀錄、報告等，病人是會知道你不在狀態的，這樣很難與病人建立關係。假如完全放下所有事，那刻純粹與病人相處，病人其實能感受到你在關心他，在身邊陪伴他。

珍惜當下

工作近10年，宇峰明白到生死無常，「可能早上替人慶祝完生日，另一個病房就要送別病人。」故他更會珍惜當下：

可能今日與親人鬧交不瞅不睬10日，但死亡一來臨時，想道歉的機會都無。所以現在會更加把握當下，例如激嬲太太時，會馬上和她道歉，那就心安理得了。

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記者：楊宛茜