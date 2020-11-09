【飲水迷思】早上忌空肚飲水？飲水愈多愈好？　中醫拆解迷思：喝太多或中水毒

▲ 中醫表示，喝水過多有機會導致中水毒。

我們常常聽人說，要多喝水，其實水不是越喝得多越好，喝得太多，還可能中水毒。因為過多水分，會讓身體電解質失衡，當長期超出腎臟能排出的量，有機會引發低血鈉症，時間長了，細胞積水膨脹，大腦腦細胞水腫，嚴重的話有機會導致死亡。其實我們不會無緣無故猛喝水，一日飲2公升已經很足夠，不包括食物和水果的水分。如果有尿道炎，也可以飲多些，例如3公升水。當劇烈運動流汗，可能每次都會流失2~3公升汗水，所以必須適量補充流失的水分，我們可以透過觀察小便是否微黃，來判斷是否有缺水的情況。如果偏黃，多數因為飲水不足，要更加注意喝水了。



早上空腹喝水最吸收，可是對於一些胃部不好的人，就不宜空腹喝太多水，這樣很可能刺激胃酸分泌，又沒有食物在胃，就會引起胃的不適。同樣，腸胃差的人，不宜空腹吃香蕉、水果，因為水果的果酸會刺激脾胃。中醫稱此類人屬於脾虛、胃寒，這些「虧虧地」的人可以早上食四神粉(茯苓、蓮子、淮山、芡實)、或者十穀粥，既有營養也補充水分。



如果平時正餐邊喝水邊吃飯，其實會稀釋了胃酸，會讓食物停留在胃中時間加長，因此一些混著湯來吃飯的人，容易產生消化不良或者胃酸倒流，如果吃得過飽再喝一大碗湯，久而久之會有胃脹、胃氣、胃腩，胃下垂，所以儘管晚上喝湯是中國人的傳統習慣，但最好不要吃得太飽下喝，應該留點位置，或者改為飯前喝半碗，飯後再喝半碗，有助減輕脾胃負擔，最好養成「飯水分離」的習慣。



對於一些日常容易咽乾的人，進食時吞咽需要更多水分。建議倒1杯200cc 水，每次喝一點點，能減輕口乾咽乾，又有利於吞嚥。鼻咽癌電療後，口水腺的功能大受影響更加需要，喝水輔助吞嚥，但切忌一次喝太多，損傷脾陽，影響運化功能。



夜晚9點後，可以喝水，只要不過量就好，飲得太多可能會夜尿影響睡眠。如果吃了過鹹的東西，晚上完全不喝水，可能導致血液太黏稠，加上夜晚血管循環不佳，尿酸高的人容易發痛風，也更家容易尿道炎，也會增加了血液的黏稠度，因此晚上適量喝水對身體有好處。



每次喝水應該小口小口地喝，每次100至150cc，這樣有利五臟六腑吸收水分，透過膀胱氣化，肺的通調水道，才能把喝的水，反地深吸力運送給頭目、口腔和皮膚。我們一般是早上覺得面腫，晚上覺得腳腫，這是因為躺著時，水分走去皮膚疏鬆的地方，早上起來，就會眼皮浮腫，腎氣不好的人，特別容易口腫面腫。這時當自己是鍵盤戰士，狂用十指敲打面部三分鐘，有助改善面浮腫。



總括而言，喝水適量就好，不必追求過多，大約八杯（250ml）。太多水氣在身體裡面，容易形成濕阻，反而導致津液無法輸佈，愈飲愈口渴，因此每杯八杯水只是一個參考，有些人會多些，有些人會少一些，陰虛體質（舌瘦而尖紅）需要多喝一些，痰濕體質（舌胖而苔厚）少喝一些，身體就更能維持平衡。

文章獲註冊中醫師李廣冀授權轉載。標題經編輯修改，原題為〈早上空腹喝水好嗎?〉

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責任編輯：黃泳欣