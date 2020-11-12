【KO暗瘡】嗜甜食易誘發痘痘增發炎機會　營養建議4類美肌食物改善暗瘡問題【內附詳情】

▲ 要KO痘痘？營養師建議多吃4類食物。

「家姐見我最近瘦了，也嚷着要找你幫忙減重呢！不過，我覺得她兒子更應要見營養師，平日經常吃漢堡包、薯條，甚至只吃即食麵代替正餐！」Candy說。

我問她的姨甥今年多大？她說︰「17歲，他長得高大，看上去並不胖，不過面上卻長了不少青春痘，我怕不及早處理的話，會影響他的自信心及社交呢！」

高脂高糖令痘痘問題惡化

我分析︰「高脂肪、高糖份的飲食習慣，的確可令痘痘問題惡化。」

Candy十分認同︰「我也有提醒家姐，即使他沒超重問題，也不應多吃這些食物！」

青春期間，皮膚油脂分泌增加，毛孔堵塞加上細菌滋生，因而形成暗瘡問題。進食高糖份食物，可刺激身體產生胰島素，同時促使油脂分泌增加；嗜甜也會增加身體產生發炎物質，導致皮膚發炎；高糖份食物如蛋糕、朱古力、甜品、飲品如咖啡奶茶、汽水、台式飲品等，不宜多吃。高脂肪肉類如豬頸肉、牛腩、雞翼、香腸、午餐肉等；煎炸食物如炸薯條、炸雞脾、西多士等，以及油膩食物如炒飯、炒麵等含高飽和脂脂，也會刺激身體產生發炎物質，帶來痘痘問題。

改善痘痘問題的飲食法

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

1.進食低升糖指數食物

要改善皮膚健康，建議多選低升糖指數食物，以避免胰島素急速上升，例如番薯、粟米、通粉、意粉、蕎麥麵、燕麥、全穀麥麵包、紅米、糙米、藜麥等，可作為正餐中的主食，取代高升糖食物如珍珠米、米粉、白麵包、饅頭等。

2.進食含奥米加3脂肪酸食物

深海魚如三文魚、鯖魚、吞拿魚，以及果仁（如︰杏仁、合桃、腰果）、種籽類（如︰芝麻、葵花籽）等含有益奥米加3脂肪酸，具抗炎作用，保持皮膚健康。

3.多吃橙黃色或深綠色蔬菜

維他命A可平衡皮膚油脂分泌，為皮膚形成保護屏障，預防細菌入侵；建議可多吃橙黃色或深綠色蔬菜，如三色椒、紅蘿蔔、南瓜、黃心番薯、西蘭花等。

4.益生菌益腸增免疫力

乳酪含益生菌，可平衡腸道好、壞細菌比例，有益腸道，增強身體免疫力，亦有助預防暗瘡。

Candy沾沾自喜︰「所以低脂、低糖飲食，不但幫助控制體重，對皮膚也有好處！怪不得在這段日子裏，我發覺皮膚的『暗粒』也少了，我還以為因長時間戴上口罩，可阻隔污染物接觸皮膚……」

我笑說︰「或許口罩也有用處，因為經常戴上口罩，你也不用每天化粧呢！」Candy大笑︰「對呀！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）