【媽媽手】2個步驟測試是否患上媽媽手　骨科醫生：胡亂拉筋或加劇痛楚【內附測試步驟】

▲ 除了因照顧嬰兒或做家務外，如工作需長期使用電腦，亦特別容易患上媽媽手。

各位新手媽媽如發覺自己扭毛巾、擰門柄、用滑鼠，感到手腕疼痛，好大可能是患上「媽媽手」。它的正確名稱是拇指狹窄性腱鞘炎，由於多發於新手媽媽長時間抱嬰孩過度勞損肌腱，故而得此俗稱。

除了媽媽外，還有許多類型的職業人士，亦會因經常手部用力，使手腕同一組肌腱過勞發炎，如老師、侍應、電腦繪圖員、搬運工人，甚至醫生都會，因此不只是媽媽們才會患上「媽媽手」㗎！

▲ 日常如扭毛巾動作，都會引起痛楚。(iStock圖片)

骨科專科醫生翟慶聰解釋，拇指狹窄性腱鞘炎是指在手腕的外側，負責活動大拇指的兩條肌腱（伸拇短肌和外展拇長肌）與包裹肌腱的腱鞘，因為使用過度或姿勢不當造成發炎、增厚，繼而導致滑動不順，讓患者在活動手腕或大拇指時出現疼痛現象。

「而新手媽媽常要照顧嬰兒，如餵奶、哄睡、洗澡等日常工作。再加上若然抱嬰兒的姿勢不正確，例如扭住手腕地托著BB的頭部，長時間下來，就容易讓腱鞘發炎。當然以上情形，新手爸爸一樣適用。」他笑說。

長期重複動作致勞損

除了因照顧嬰兒或做家務外，如工作需長期使用電腦，亦特別容易引致腱鞘炎。腱鞘炎的成因除了過度用力外，另一個主要成因是重複動作。雖然滑鼠毋須用上拇指操作，但使用滑鼠時其實拇指肌腱已經處於伸展狀態。而長期使用手機亦是元兇之一，手機的屏幕愈大，單手使用手機時拇指的負擔亦愈重，長期用單手在手機輸入文字或玩遊戲，並缺乏足夠休息時，一樣很容易患上。

翟醫生說，其主要徵狀最明顯就是有拉扯的感覺及疼痛，起初通常只會覺得輕微拉扯，當勞損日漸嚴重，受影響部位會開始感到紅、腫、熱、痛，拉扯的感覺亦會加強。當問題維持一段時間後，長期發炎導致活動能力下降，乏力感會逐漸加強，會影響到日常生活及工作。

他又提到通常各種徵狀在早上起牀時最明顯，活動一段時間過後或熱敷之後會明顯鬆解，但假如拇指活動量增多或需不停用力，痛楚就會再次加劇。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

測試是否患上媽媽手

想知道自己是否患上「媽媽手」？翟醫生提議了以下的小步驟可以嘗試：

1.伸直手臂，手心向內，即大拇指在上、尾指在下；

2.將大拇指往掌心收起，另外四隻手指把拇指抓住，慢慢將拳頭指向下，如果拇指對下手腕位置感到痛楚，就有機會是「媽媽手」。

當發現自己有「媽媽手」，有些人會隨胡亂拉筋做伸展運動，或自行使用鎮痛膠布，他說這不但有機會延誤治療時機，更有可能加劇痛楚。

他又提到其實會有分急性及慢性處理，如病發時間較短，加上拇指肌腱有紅或熱，問題多為急性，必須先適當休息手部，以適量冰敷緩減徵狀。而治療上，醫生會按需要而會用上含類固醇的消炎針。

如果發現得早，慢性患者只需要跟從醫生指示改善姿勢，用正確的方法伸展，配合足夠的休息和配戴護托保護手套，大多能有機會不藥而癒。但如果經過一星期，情況仍未有改善，患者就可能需要接受物理治療。

▲ 拉筋運動宜經醫生診斷後，再給予合適指引再做為佳。(iStock圖片)

最後，他不忘提醒大家預防媽媽手的方法。就是每工作一段時間後應作休息和伸展，休息時應多活動手指、手腕及伸展手肘。如是辦公室工作，工作桌面高度及器材擺放宜符合自己的需要，減少因工作環境造成的手部勞損。此外，適當使用手腕墊也是一個好方法，可以避免手腕懸空，造成不必要的疲勞。

記者：郭秀芳