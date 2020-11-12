【流感高峰】逾百間學校爆發上呼吸道感染涉1900人　拆解病徵+治療方法7大Q&A

▲ 逾百間學校爆發上呼吸道感染涉1900人，拆解病徵+治療方法7大Q&A。

本港過去一周內有逾百間學校爆發上呼吸道感染，截至（12日）上午9時，累計171宗上呼吸道感染個案，當中101宗、近6成涉及幼稚園、幼兒院或幼兒中心，累計逾1,900人受影響。TOPick根據衞生防護中心資料，整合上呼吸道感染病徵、傳播途徑、高危人士等7大Q&A。

政府宣布幼稚園及幼兒中心在星期六起暫停面授課堂14日，詳情即睇【下一頁 】

1. 甚麼是上呼吸道感染？

上呼吸道感染，即是坊間俗稱的「傷風感冒」，泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶的部位受到感染。主要由病毒引起，但亦可由細菌引致。常見的病毒感染例子有傷風和流行性感冒。

2.上呼吸道感染病徵？

咳嗽

喉嚨痛

流鼻涕

發燒

頭痛

肌肉痛

3.上呼吸道感染平均持續多久？

傷風：1.5 星期

急性咽喉炎 / 扁桃腺炎：1 星期

急性鼻竇炎：2-3 星期

急性支氣管炎：3 星期

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4.傳播途徑？

上呼吸道感染可經飛沫和間接接觸傳播。

飛沫傳播：透過吸入由患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫，或飛沫接觸到黏膜

間接接觸傳播：透過雙手接觸受患者分泌物污染的表面 ( 例如門柄、扶手），然後觸摸自己的口、鼻或眼睛，將病毒 / 細菌帶進身體，或傳給他人

5.抗生素能治療上呼吸道感染嗎？

抗生素只能用作治療細菌感染，不恰當的使用抗生素是有害的，不但有機會出現不必要的藥物副作用，亦會同時殺死身體內的正常細菌，增加感染耐藥性細菌的風險，令治療變得困難、昂貴、甚至不可能。

如果患上上呼吸道感染，應該：

充分休息和多喝水

向醫生查詢，並跟從指示處理病情，包括如何使用藥物

不要要求醫生處方抗生素或自行使用抗生素

如果病徵持續，變差或出現不尋常變化，請立即求醫

一文睇清流感症狀+潛伏期：【下一頁】

6.哪類人士最高危？

以下高危人士，較容易出現嚴重病情和併發症：

長期病患者或免疫力低的人士

孕婦

五歲以下的兒童

六十五歲或以上的長者

肥胖人士

7. 如何預防傳染？

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩著口鼻

正確棄置已使用的紙巾於有蓋垃圾桶中

如出現呼吸道感染病徵，應佩戴口罩

打噴嚏或咳嗽後，使用梘液和清水徹底洗手

如果附近沒有梘液和清水，則使用酒精搓手液潔手

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責任編輯：沈佩珊