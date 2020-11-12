  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (週四) 19:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感高峰】逾百間學校爆發上呼吸道感染涉1900人　拆解病徵+治療方法7大Q&A

健康 18:25 2020/11/12

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

逾百間學校爆發上呼吸道感染涉1900人，拆解病徵+治療方法7大Q&A。

本港過去一周內有逾百間學校爆發上呼吸道感染，截至（12日）上午9時，累計171宗上呼吸道感染個案，當中101宗、近6成涉及幼稚園、幼兒院或幼兒中心，累計逾1,900人受影響。TOPick根據衞生防護中心資料，整合上呼吸道感染病徵、傳播途徑、高危人士等7大Q&A。

政府宣布幼稚園及幼兒中心在星期六起暫停面授課堂14日，詳情即睇【下一頁 

1. 甚麼是上呼吸道感染？

上呼吸道感染，即是坊間俗稱的「傷風感冒」，泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶的部位受到感染。主要由病毒引起，但亦可由細菌引致。常見的病毒感染例子有傷風和流行性感冒。

2.上呼吸道感染病徵？

  • 咳嗽
  • 喉嚨痛
  • 流鼻涕
  • 發燒
  • 頭痛
  • 肌肉痛

3.上呼吸道感染平均持續多久？

  • 傷風：1.5 星期
  • 急性咽喉炎 / 扁桃腺炎：1 星期
  • 急性鼻竇炎：2-3 星期
  • 急性支氣管炎：3 星期

【同場加映：分清流感、感冒、新冠肺炎症狀↓

    點擊圖片放大
    +2

4.傳播途徑？

上呼吸道感染可經飛沫和間接接觸傳播。

  • 飛沫傳播：透過吸入由患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫，或飛沫接觸到黏膜
  • 間接接觸傳播：透過雙手接觸受患者分泌物污染的表面    ( 例如門柄、扶手），然後觸摸自己的口、鼻或眼睛，將病毒 / 細菌帶進身體，或傳給他人

5.抗生素能治療上呼吸道感染嗎？

抗生素只能用作治療細菌感染，不恰當的使用抗生素是有害的，不但有機會出現不必要的藥物副作用，亦會同時殺死身體內的正常細菌，增加感染耐藥性細菌的風險，令治療變得困難、昂貴、甚至不可能。

如果患上上呼吸道感染，應該：

  • 充分休息和多喝水
  • 向醫生查詢，並跟從指示處理病情，包括如何使用藥物
  • 不要要求醫生處方抗生素或自行使用抗生素
  • 如果病徵持續，變差或出現不尋常變化，請立即求醫

一文睇清流感症狀+潛伏期：【下一頁

6.哪類人士最高危？

以下高危人士，較容易出現嚴重病情和併發症：

  • 長期病患者或免疫力低的人士
  • 孕婦
  • 五歲以下的兒童
  • 六十五歲或以上的長者
  • 肥胖人士

7. 如何預防傳染？

  • 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩著口鼻
  • 正確棄置已使用的紙巾於有蓋垃圾桶中
  • 如出現呼吸道感染病徵，應佩戴口罩
  • 打噴嚏或咳嗽後，使用梘液和清水徹底洗手
  • 如果附近沒有梘液和清水，則使用酒精搓手液潔手

【同場加映：營養師推介食物保護上呼吸道+中醫教3款增強抵抗力湯水↓】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【武漢肺炎】中醫推介3款茶療提升免疫力　增強身體正氣免受病毒感染【內附製法】
20:00 2020/01/30
【武漢肺炎】中醫推介3款茶療提升免疫力　增強身體正氣免受病毒感染【內附製法】
【流感高峰】流感高峰期逾1900人染病　一文睇清流感症狀+潛伏期
今日 14:16
【流感高峰】流感高峰期逾1900人染病　一文睇清流感症狀+潛伏期
流感肆虐現兒童死亡個案　全面拆解流感 VS 感冒病徵
17:13 2019/01/31
流感肆虐現兒童死亡個案　全面拆解流感 VS 感冒病徵
傳染病 傷風感冒 流感 傷風 感冒 健康問題 衞生防護中心

最高瀏覽

【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課
今日 11:05
【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
13:16 2020/11/10
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病