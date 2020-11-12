【流感高峰】逾百間學校爆發上呼吸道感染涉1900人 拆解病徵+治療方法7大Q&A
本港過去一周內有逾百間學校爆發上呼吸道感染，截至（12日）上午9時，累計171宗上呼吸道感染個案，當中101宗、近6成涉及幼稚園、幼兒院或幼兒中心，累計逾1,900人受影響。TOPick根據衞生防護中心資料，整合上呼吸道感染病徵、傳播途徑、高危人士等7大Q&A。
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1. 甚麼是上呼吸道感染？
上呼吸道感染，即是坊間俗稱的「傷風感冒」，泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶的部位受到感染。主要由病毒引起，但亦可由細菌引致。常見的病毒感染例子有傷風和流行性感冒。
2.上呼吸道感染病徵？
- 咳嗽
- 喉嚨痛
- 流鼻涕
- 發燒
- 頭痛
- 肌肉痛
3.上呼吸道感染平均持續多久？
- 傷風：1.5 星期
- 急性咽喉炎 / 扁桃腺炎：1 星期
- 急性鼻竇炎：2-3 星期
- 急性支氣管炎：3 星期
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4.傳播途徑？
上呼吸道感染可經飛沫和間接接觸傳播。
- 飛沫傳播：透過吸入由患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫，或飛沫接觸到黏膜
- 間接接觸傳播：透過雙手接觸受患者分泌物污染的表面 ( 例如門柄、扶手），然後觸摸自己的口、鼻或眼睛，將病毒 / 細菌帶進身體，或傳給他人
5.抗生素能治療上呼吸道感染嗎？
抗生素只能用作治療細菌感染，不恰當的使用抗生素是有害的，不但有機會出現不必要的藥物副作用，亦會同時殺死身體內的正常細菌，增加感染耐藥性細菌的風險，令治療變得困難、昂貴、甚至不可能。
如果患上上呼吸道感染，應該：
- 充分休息和多喝水
- 向醫生查詢，並跟從指示處理病情，包括如何使用藥物
- 不要要求醫生處方抗生素或自行使用抗生素
- 如果病徵持續，變差或出現不尋常變化，請立即求醫
一文睇清流感症狀+潛伏期：【下一頁】
6.哪類人士最高危？
以下高危人士，較容易出現嚴重病情和併發症：
- 長期病患者或免疫力低的人士
- 孕婦
- 五歲以下的兒童
- 六十五歲或以上的長者
- 肥胖人士
7. 如何預防傳染？
- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩著口鼻
- 正確棄置已使用的紙巾於有蓋垃圾桶中
- 如出現呼吸道感染病徵，應佩戴口罩
- 打噴嚏或咳嗽後，使用梘液和清水徹底洗手
- 如果附近沒有梘液和清水，則使用酒精搓手液潔手
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責任編輯：沈佩珊