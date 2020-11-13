【港大藏屍案】曾遭死者罵「靠你揸兜都得啦」　張祺忠感到非常侮辱

▲ （經濟日報資料圖片）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（13日）於高等法院續審。被告今繼續自辯時供稱，死者不時引起爭執，並會罵他「靠你揸兜都得啦」，以及「食屎啦你」和「咁你x街啦」等字眼，被告感到非常侮辱，有時「嬲到手震」。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

被告今自辯時被問及與死者之間的拗撬，被告指爭執多數由死者引起，「言語上係好激烈下，我記得我係嬲到手震」。死者又不時對他惡言相向，「通常我聽咗就算，有時就會駁返一句，你都唔知乜事嘅，唔好講咁多啦。」被告又指死者有時會質疑他太多工作，未有分配予他人幫忙，並指「你都廢嘅，點做嘢啫你！」被告指他當時感到很憤怒。

被告又指死者曾罵他「靠你揸兜都得啦」，以及「食屎啦你」和「咁你x街啦」等字眼，死者甚至在子女面前亦會如此責罵他，他感到非常侮辱，被告又指夫婦二人從未向對方施用暴力。

被告又指死者於數年前曾向他提出離婚，「Tina（死者）話暑假唔同佢去旅行就離婚㗎啦。」但最後死者並沒有任何行動，被告亦從來沒有想過跟死者離婚。

被告憶述他曾於2014年佔中期間，以大學教師工會副主席的身份草擬一份聯合聲明，當時他正使用whatsapp 跟他人討論聲明內容，但死者卻叫他不要理會這些事情，被告感到非常憤怒，並向死者稱「咁大家都唔好用電話啦！」被告隨即將家中無線電話連底座拋出窗外。

被告又曾試過因為下屬破壞了他為機械人比賽準備的物件而失控大罵對方，事後則致電對方道歉。被告指除了上述兩次事件外，他雖然沒有再如此嚴重的失控，但經常感到焦躁，而且次數亦愈見頻繁。

被告又談及他於2018年4月的健康問題，被告指他當時因細菌入血而受感染，高燒至40度以上，並需連續注射抗生素達3天才退燒，他留院共2星期後才出院，「問過袁國勇教授，有百分之十嘅死亡率」。

被告指他康復後常感到容易疲倦，而於2008年2月至2018年1月期間，被告曾瘦了17磅。被告指「我自己係唔知㗎，周圍啲人都話我瘦咗。」

另外，庭上亦揭示死者曾指張祺忠月薪一半屬於她，多年累積欠款670萬，詳情即看：【下一頁】

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記者：楊詠渝