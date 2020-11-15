【食用安全】吃雞揀錯部位隨時中毒 專家：3個部位不要常吃

▲ 專家指雞皮、雞內臟、雞屁股等3個部位盡量不要食用，不然對身體造成不良影響。

雞肉是常見的食材，不過若然挑選錯了部位吃，有機會引致中毒。近日牛津大學化學博士陳耀寬在台灣節目《健康2.0》上指出，雞皮、雞內臟、雞屁股等3個部位盡量不要食用，不然對身體造成不良影響。

雞屁股「最毒」

陳博士指出，雞皮的膽固醇較高，而且藥劑容易殘留在皮上，不宜多吃。不少人愛吃的雞內臟，例如雞腎及雞肝等，則內藏很多代謝化學物質，進食過量會對身體產生不良反應。常被指「最毒」的雞屁股，囤積大量脂肪，並暗藏病毒和病菌，容易引發中毒。

網絡亦謠傳雞頸吃多了容易罹患淋巴癌，陳博士反駁並解釋，雞頸上面主要是胸腺，腺體在處理過程中會先把雞皮拿掉，再拿掉小肉瘤，最後套進去做成雞頸。雞頸吃多不至於罹癌，但因雞皮脂肪高，仍建議民眾不要常吃。

雞翼食安疑慮

除了雞皮、雞內臟及雞屁股之外，雞翼同樣引發食用安全的疑慮。市售雞翼存在激素與否，向來深受市民關注。過量攝入雌激素可致癌，更可引發性早熟問題，因此有些家長不惜成本，也會買一些比街市更貴、標榜「無激素」的雞翼。

TOPick在2018年委托了水中銀進行檢測。記者在市面隨機搜羅了13款雞翼，這些雞翼分別選購自本港各大不同超市、凍肉鋪或屋邨街市等。經水中銀化驗後，發現共有8款通過測試，不含雌激素。

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士表示，攝入過多雌激素，會擾亂人體內分泌系統，破壞內分泌平衡，繼而引發一系列問題。

根據世界衛生組織和聯合國環境保護署，攝入過量雌激素或會引起多種癌症、不孕不育、性早熟、肥胖及2型糖尿病等代謝疾病。

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責任編輯：羅嘉欣