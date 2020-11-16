【酒店Staycation】疫情下酒店自稱「加強清潔」　英國實測揭酒店房內12大高危位恐播毒

▲ 英國實測疫情下酒店清潔度，房內12大污糟位恐播毒。

新冠肺炎疫情持續，不少人因為無法去旅行，而轉到本地酒店Staycation。不過，有英國機構就實測疫情下酒店的清潔度，發現即使酒店聲稱房間已消毒乾淨，但仍暗藏不少污糟位，令人擔心在新冠病毒最多可存活72小時下，容易因清潔不足而「播毒」。

英國消費者組織《Which？》指，雖然不少酒店在疫情下都聲稱加強了清潔工作，但其實部份酒店未對每間房進行充足的消毒。《Which？》派出秘密調查員到1間英國酒店，並使用2個不同的名字訂了連續2晚的同一間房。

退房前，調查員向毛巾和床單噴了Hazmat UV液體（常用於刑事調查訓練），及撒了模擬細菌粉末（用於NHS演示）在常見的觸摸區域，包括燈掣開關、門柄等，以檢查酒店在客人與客人交接間，清潔有多全面。

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兩種可洗的物質都是肉眼不可見，但在紫外線下會發出紅色的光。

結果，當調查員重新入住該房時，在紫外燈下見到不少物品都呈現紅色：

電視遙控器

門柄

插頭插座

燈掣

水壺

咖啡杯

燙斗 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

浴室的衛生狀況亦令人擔憂，

浴室水龍頭

沐浴露樽

馬桶刷

沖水掣

廁紙架 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

幸好，毛巾和床單都有更換，但調查員在實驗開始前就發現酒店毛巾有啡色的污潰及頭髮。

▲ 酒店床單有更換。(which?影片截圖)

▲ 酒店毛巾有更換。(which?影片截圖)

調查員後來再於8月去多5間酒店，發現有酒店的廁板、浴室門柄有腸球菌，即有機會為糞便污染。電視遙控器、浴室門柄、廁板亦發現少量葡萄球菌。

故此，《Which？》總結出15處酒店房高危位：

燈掣

杯

床頭櫃

電視遙控器

水龍頭

門柄

風筒柄

燙斗

燙衫板

廁板及沖水掣

雪櫃手柄

水壺手柄

暖氣/冷氣機遙控器

衣櫃門

夾萬按鈕

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責任編輯：楊宛茜