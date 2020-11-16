【無間行者之生死潛行】連詩雅見證好友成暖爸　周柏豪願為女兒放棄玩樂：家人最重要

▲ 周柏豪和連詩雅近日合作電影《無間行者之生死潛行》。

周柏豪跟連詩雅（Shiga）相識多年，二人由同一模特兒公司出道，至成為華納歌手，各自發展後現在又再簽星夢唱片，柏豪和Shiga不止有緣，亦見証各自的成長步伐，Shiga眼中的柏豪也由從前的「大哥哥」變成現在的好丈夫、好父親，暖爸柏豪也坦言，成家立室令他也有了很大轉變。

柏豪跟連詩雅由出道起多度合作，由唱片、舞台到拍戲都已充滿默契，二人近日在電影《無間行者之生死潛行》再度碰頭，戲中柏豪演警隊明日之星，但因其身份之謎，令演其太太的連詩雅受牽連陷入險境。

▲ 周柏豪連詩雅多度合作早有默契。（攝影：湯炳強）

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雖然不止一次扮過情侶，柏豪覺得跟Shiga還是充滿火花。「因為每次題材和角色都不同，故都可以有新意，今次相信是自己最歇斯底里的演出，因Shiga戲中有悲慘下場，拍攝時自己都要蘊釀情緒去演出。」

自言十分感性的Shiga，也頗能感受到拍檔的情緒。「我和柏豪已像家人的感覺，可以幻想如果他出事，我一樣會十分難過。」

電影中的黑白臥底激戰連場，柏豪笑言，大家在現實生活中不難有做「臥底」的經驗：「好像你有時要做媽媽的『臥底』，去刺探父親在做甚麼；又或者代母親去探問太太會否返家食飯；自己做了爸爸，也會變成太太的『臥底』，潛伏女兒身邊，其實是想哄她吃奶。」

▲ 柏豪表示今次是拍戲以來最多槍戰和動作的一次。

Shiga見證柏豪成好爸爸

連詩雅認識柏豪10年，見證柏豪大男孩變成好爸爸。Shiga稱：「我們除了工作，平時也會見面，一直當柏豪是大哥哥，因他仍有童真一面，以前很難想像他會變成爸爸，但自結婚後，柏豪真的改變很多，每次提到女兒都甜絲絲，又會手舞足蹈。」

能力愈大，責任愈大，柏豪有了家室後，更感此話的力量。柏豪坦言一出來社會工作已明白此道理，但自當了父親，有了更大的感受。

▲ 柏豪做爸爸後有不少改變。（取自IG）

柏豪稱：「以前我在家會有時間去整理衣物、聽歌、追劇，但女兒出生後，會發現回到家所有事都以她優先，但原來自己好多興趣都可以放下，因為女兒每天都有新的事情發生，像女兒早前學識拍手，雖然拍出來沒有聲音，我們已經看得好開心，那份快樂可以填補失去了的個人時間。」柏豪說起囡囡，確實異常雀躍。

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柏豪：更珍惜家庭時光

這一年各行各業都受疫情影響，柏豪和Shiga慶幸在疫情下仍有機會拍劇、錄歌，已是萬分感恩。柏豪不諱言：「這是好難忘的一年，以前會以為理所當然的事，但現在明天會發生甚麼也不能預料，甚至能否承受也未知道。」

他透露身邊有些朋友行為變得極端，大半年完全不出街不見人，生活習慣完全改變。「會否這是另一種都市病呢？即使他日疫情好轉，大家的日常生活以至人與人之間的相處，也可能從此改變，這是令人擔憂的。」

▲ 連詩雅笑言有幸讓柏豪有期待跟自己見面的感覺。（攝影：湯炳強）

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柏豪早前新歌《劫後餘生》，如對應當下的心情。「一切過後，最重要的還是家人，能好好抱著太太、女兒和家人，原來是最好的感覺。」

柏豪也笑言，以往跟連詩雅在工作上天天見面，習以為常，今次是二人相隔多時再做宣傳，卻充滿期待，更為珍惜二人的友情。

▲ 二人相識十年。（攝影：湯炳強）

場地：Studio King 影樓王

服裝：XPX（周柏豪）、IRO@ THE OUTNET（連詩雅）

髮型：Sky Wong @ M-Plus

化妝：Winki Tsang

記者：區家歷