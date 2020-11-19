【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒

▲ 許廷鏗一直努力用心做好作品。

關於許廷鏗（Alfred），外間印象除了是「牙醫歌手」，名字也常圍繞著圈中好友胡鴻鈞、鄭欣宜、林欣彤等而打轉。事實自離巢TVB後，許廷鏗一直努力做一個有實力的好歌手，或者當下可能少了入屋的親和力，Alfred卻相信用心經營每一個作品，更能有血有肉呈現真實的許廷鏗。

網絡時代影像先行，有圖有片等如有真相。然而在許廷鏗的社交平台，不難發現他仍然用心為每一首歌曲寫文案、留備註，因許廷鏗還是相信，筆耕仍有其力量。

Alfred謙說自己不是超級熱愛文字，只希望可以親手寫下心情記錄。「我明白現在大家習慣了很急速的步伐，對文字的專注度是少了，但回想影片平台出現前，我們都喜歡看書、看專欄，文字可以成為音樂的內容註腳，幫助樂迷去導讀內容，也可以為自己梳理製作背後的想法。」

自言近年受台灣唱片業的影響，愛看五月天阿信在facebook的每一篇文字，許廷鏗也希望在自己的概念大碟，寫下歌曲背後的感想。

▲ 許廷鏗希望作品可作為成長紀錄。（攝影：黃建輝）

在負面中看世界

去年今日，許廷鏗以《荒廢的綠州》憑歌寄意，一年後再出碟，坦言心情比前更複雜。「今年相信不少人都有很多體會，最大感受是變幻才是永恆，原來2020年比起去年可以有更大起伏，而這份心情亦會直接反映在作品內。」

在逆境中「正能量」仿如是社會強心針，許廷鏗新碟卻打正旗號以《Negative》作概念。他解釋：「爸爸講過一句話：壞事可以變好事，同樣好事也有機會變壞事。例如醫學上講『negative』其實是正面意思，好與壞有時看你怎去定義，希望可以透過作品分享困境中該以怎樣的心態去面對。」

▲ 新碟及點題作取名《Negative》，許廷鏗希望分享在負面中如何看世界。

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許廷鏗是孝順仔，訪問中常提及父母。提到碟中一首歌曲《痛》，Alfred坦言跟父母之間的矛盾，經常是一個心結。「我多希望自己的工作能令父母感自豪，可是父母卻埋怨我只顧工作，經常做至三更半夜，沒時間相處，這對我來說打擊好大，原來自己那麼努力，父母卻未能諒解。媽媽曾經說，到了她這個年紀，為何還要改變去配合我，這真的讓我痛心。」

Alfred表示曾經跟雙親痛哭地討論此事。「換個角度看，我能有如此坦率的母親，總好過把心事埋藏不說出來，他們『chur』我去陪伴，我何嘗不是『chur』他們的理解，不過是觀點與角度，原來肯去面對問題，或發現問題不是那麼嚴重。」許廷鏗現已釋懷，跟父母關係也有不少改善。

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看透娛圈的人氣泡沫

許廷鏗也曾經很介意別人的看法，每天早上都要檢視自己的精神狀態，也好怕因講錯甚麼令人有誤會，或做不到別人期望的成績。「至今仍有人覺得我入行是玩玩吓，無論我多堅持，外間都認為我有牙醫這個水泡，有一日做不成歌手，仍然有後路可退。」

一直兼任牙醫工作的Alfred坦言，視此為心理上的調劑。「在一個人氣如泡沬娛樂圈，牙科工作讓我可一些現實中的人有交流的空間，這對來來說好重要，否則在這行的成敗得失，便只建立在追求名利上，而這些東西是不實在，也不能過活。但別人未必明白，或隨便把批評加諸於我，是把我一直堅持的東西看輕了。」

▲ 許廷鏗曾很介意別人的目光，感受放在《慌》一曲內。（攝影：黃建輝）

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而新碟中的《苦果》，就如許廷鏗的療癒。「娛樂圈最吊詭的是，你努力不一定得，但不努力就一定唔得，我也在學習適應，亦非站在道德高地去講，因為自己能否再有下一隻碟也未可知，所以我很珍惜每個宣傳機會，可能有人會看到訪問，從而對這個歌手有興趣，講的東西都是有血有肉的。」

用心做好每一件工作的Alfred，絕對是有血有肉的藝人。

▲ 他指古巨基的《遊戲基》及梁漢文《10號》概念大碟都影響自己。（攝影：黃建輝）

記者：梁樂欣、陳家昌