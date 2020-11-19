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梁釗峰宣布人生重大事項　下月麥花臣首開單飛音樂會

娛樂 16:37 2020/11/19

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梁釗峰宣布人生重大事項，下月底將舉行首個單飛演唱會。

寰亞唱作歌手梁釗峰近日除了忙於電視及網上演出之外，十二月底更將會舉行他人生的首個個人音樂會《Create My Own Universe梁釗峰音樂會2020》，日前已經為演唱會的宣傳海報進行拍攝，現在正密鑼緊鼓為演出作排練。

釗峰形容這個個人演唱會是他的一件人生大事，《Create My Own Universe 梁釗峰音樂會2020》將於12月26日在旺角麥花臣球場舉行，早前找來為他製作第二張專輯的藝術總監，幫釗峰拍攝這次演唱會的海報。

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釗峰指演唱會的主題與該張專輯一樣，都是「Create My Own Universe」（創造我的世界），非常貼合他現時心中的感覺：「覺得這是個奇妙的創建過程，由當時從C Allstar單飛，直到後來擁有個人專輯，一直在想甚麼時候才可以擁有個人音樂會，至今終於等到了。」

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講到海報上的「月球轉化」圖樣，是想借釗峰其中一首歌「28天」，去表達他想創建的宇宙：「在眼前的所有事情都可以被衍化，你想見到的愉悅事情讓它出現，不想見的就剔走它。造物主當時用七日去創造世界，我貼想借用28天去建構，所以就有了這個月亮28天周期的形象出來，希望入場觀眾可以窺探這個完全屬於梁釗峰的宇宙包含了甚麼、我的世界觀如何。」

音樂會的流程與表演內容已有初步定向，11月23號將作信用卡優先訂票，11月30號網上公開出售。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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