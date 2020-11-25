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【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我

娛樂 17:54 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

周星馳被于文鳳追追討投資獲利分成案今天（11月25日）退庭，明早繼續聆訊。

星爺周星馳被前度于文鳳追討逾8,000萬港元投資獲利分成案，今天（11月25日）在高院續審，星爺周星馳今日須出席作供，除吸引大批傳媒，亦有不少市民到庭內欲睹星爺風采，在中午休息時段，更有女粉絲向星爺送上禮物。

周星馳今日出庭作供，先後由周的代表資深大律師文本立主問，及由代表于文鳳的前律政司司長、資深大律師袁國強盤問，周星馳以廣東話作答，並有現場傳譯。

當中觸及周星馳與于文鳳的關係，也是星爺首度在公開場合提及與于文鳳之戀人關係，庭上對話不乏星爺一貫本色。

對於原告于文鳳稱曾協助周星馳處理事務，星爺並不同意，稱：「我諗當時于小姐幫我手處理工作，最主要嘅原因係佢自己喜歡。如果佢唔喜歡，我係唔會逼佢嘅」。 

又指：「第一，電影方面佢冇經驗；第二，地產方面佢都係冇經驗嘅。都係嗰句，佢幫我係因為佢想咁做。」

【周星馳于文鳳案】周星馳指于文鳳替他工作因「佢自己喜歡」 　形容于文鳳電影及地產均無經驗

大批記者庭外守候星爺。（陳國鋒 攝）

跟于文鳳「間唔時」講英文

于文鳳在庭上曾指周星馳跟她交往時，因想學英語，故二人交談多講英文，星爺同意為了想跟美國的製片溝通，故找于文鳳訓練英語，但不是經常講：「間唔時有工作上需要時會講下英文，有陣時佢同我講英文，但我同佢講呢，應該99.9%係講中文。」

他又解釋：「主要原因係佢係我女朋友，同埋佢想⋯⋯于小姐又好，請翻譯呀，都可以做到翻譯嘅工作」。 

庭上提到周星馳與于文鳳在1998年至2002年拍拖時，周星馳於1999年《喜劇之王》和2001年《少林足球》有兩部電影上映，傳譯曾講「少年足球」，其後被糾正，庭內有人忍不住笑。

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女粉絲送禮物

另外，早上11時30分法官宣佈休庭時，周星馳戴口罩由友人陪同去洗手間，期間有一位女粉絲在庭外向星爺送上李小龍figure的禮物。又叫星爺「要打電話俾佢」，周星馳亦有問她取電話。

不過其後該名女粉絲，又向記者稱「是周星馳的朋友」。有記者就問星爺，「你有無買李小龍郵票?」，星爺表示有。星爺又向記者表示，明天會向記者派卡片。

據知fans最後問星爺：「可唔可以打畀我?」令星爺有些愕然。

下午4時半退庭後，周星馳離開法庭，穿深藍色外套、頭戴帽，並把外套帽蓋在頭，不過顯然心情輕鬆，跟同行人有講有笑，之後登上7人車離開。明天早上10時繼續聆訊，周星馳須繼續出庭。

撰文 : TOPick柴犬出動

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