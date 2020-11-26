【港大藏屍案】與妻擁有5物業　張祺忠罪成能否擁業權「有得拗」

▲ ▲ 張祺忠與妻子於1994年至2012年間，先後以俗稱「長命契」的聯權共有方式，聯名購入5個物業。（梁偉榮攝）

張祺忠被指為金錢而對妻動殺機，事實上夫婦二人以「長命契」方式共同持有5個現時市值共約7,000萬元的物業，「長命契」物業雖不屬張無權繼承的遺產，惟有律師估計，若有人提出爭議，張罪成後能否獨攬業權或「有得拗」。

陪審團以5:2裁定張祺忠謀殺罪名成立，押後下月3日判刑，詳情即看：【下一頁】



庭上證供揭露，張祺忠與妻子於1994年至2012年間，先後以俗稱「長命契」的聯權共有方式，聯名購入5個物業，其中4個物業至今已升值逾一倍，所有物業現時市值估計近7,000萬元。

張祺忠與妻子持有物業：

#半山干德道慧豪閣中層一單位‬

1994年6月，740萬元買入

估價：1583萬（銀行估價）

#西半山信怡閣低層一單位

2009年7月，862萬元買入

估價：1846萬（銀行估價）

#半山列堤頓道38號低層一單位

2010年6月，850萬元買入

估價：1800萬（參考最近成交）

#牛池灣峻弦1座中層一單位

2011年1月，672萬元買入

估價：1096萬(銀行估價)

#西環景賜大廈中層一單位

2012年6月，270萬元買入

估價：600萬（參考最近成交）

正如被告於庭上作供所指，「長命契」的意思，即較長命的一方可擁有業權，但張既承認殺害了妻子，是否還有權繼承妻子的業權？



根據《喪失權利規則》，任何人非法殺死另一人，則不得從該行為中獲取任何利益。早前「御金。國峯」雙屍命案中，丈夫則因殺害妻子，而被法庭裁定無權繼承妻子的遺產。但律師梁永鏗指出，由於聯權共有的物業業權並不屬遺產一部分，因此不受《喪失權利規則》所涵蓋，換言之，無論張被裁定謀殺或誤殺罪成，他仍可獨攬所有業權。



但梁亦指出，根據英國及澳洲案例，一旦牽涉非法殺人，聯權共有的業權即會自動分割為分權共有，即二人各佔一半，死者的一半業權即成為遺產一部分，由於殺人者無權繼承遺產，因此亦無法取得配偶的一半業權。



梁續指，若張以聯權共有人身份取得全部業權時，其他人如死者的家屬或可引用《喪失權利規則》提出反對，則需交由法庭判斷，但若張能證明他才是物業的實益擁有人，物業則仍歸他所有，梁直言案件「有得爭拗」。



2017年「御金。國峯」發生丈夫弒妻後墮樓亡的雙屍命案，妻子的母親早前入稟高院，引用《喪失權利規則》要求剝奪丈夫繼承遺產的權利，而丈夫的兄長亦表示不反對申請，法庭遂裁定由於丈夫非法殺害妻子，故無權繼承遺產，改由妻子的母親繼承遺產。

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記者：楊詠渝