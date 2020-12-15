李佳芯擔正myTV SUPER原創劇 《愛美麗狂想曲》尋覓真愛

甚得觀眾喜愛的無綫花旦李佳芯（Ali），近兩年只得《白色強人》和《殺手》一年一劇，相信觀眾都很渴望再於電視機上看到Ali的風采。現在機會來了！由她擔正女一的《愛美麗狂想曲》已經於myTV SUPER首播，大家萬勿錯過。

myTV SUPER首部原創劇《愛美麗狂想曲》以「尋覓」為主題，劇中一眾角色分別要尋覓真愛、尋覓自我以及尋覓夢想，在人生路上展開一段段尋覓之旅。

主綫講述由Ali飾演的王麗美，本過着幸福美滿的婚姻生活，但十年過後，才驚覺丈夫原來早有外遇，幸福生活頓時被打破，最終離婚收場。回復單身的麗美迫於無奈要重投職場，遇上由陳豪飾演的上司matt少，兩人在工作上由冤家萌生出愛意，但各有枷鎖之下，感情關係一直沒有進展。雙方在感情和事業路上跌跌撞撞，究竟這段情如何了卻？女人的幸福是來自男人還是自我價值？麗美將再一次面臨抉擇。

欣賞女神自我救贖

劇集以Ali的自我救贖為骨幹，從她失婚至再踏職場，在過程中如何重新發掘自我價值，尋找真愛，追尋夢想。此外，劇中其他角色也各自經歷暗戀明戀姊弟戀不倫戀，在情路上兜兜轉轉，各自各精彩，最終都是為了自己的幸福而奮鬥努力。

▲ 蕭正楠與陳瀅的感情綫，為劇集增添不少喜劇元素。

雖然命題宏大，但導演以輕鬆手法將艱澀的主題化成容易入口的輕鬆浪漫愛情小品，讓觀眾更容易產生共鳴，加上劇中其他演員的破格演出，如蕭正楠飾演娘娘腔的尚智聯，由起初以為自己是HeHe，後來才發覺自己被陳瀅以女漢子形象演繹的小勇所吸引，兩人的錯摸互動為劇集帶來不少笑料。

稱得上為狂想曲，劇集也加插了不少狂想情節，例如Ali在職場上遇上挑戰，她會聯同一眾同事化身為特工隊，將困難逐一克服，從而帶出勇敢接受挑戰的訊息，希望令觀眾邊看邊注入正能量。

▲ 《愛美麗狂想曲》加插不少狂想情節，穿插與現實與幻想之間。

除了上述四位小生花旦，一共30集的《愛美麗狂想曲》尚有多位實力演員參與演出，包括曹永廉、楊詩敏、譚凱琪、何廣沛等，播放時間為12月14起，逢星期一晚上8時上架5集。

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