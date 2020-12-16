【新冠肺炎】新增82宗確診個案　79宗屬本地個案包括35宗不明源頭

▲ 本港新增82宗確診個案，累計病例 7,804宗，包括一宗疑似個案。

本港第四波疫情未止，衞生署及醫院管理局下午舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。本港今日（16日）新增82宗確診個案，患者年齡介乎4至92歲，79宗屬本地個案包括35宗不明源頭，有10宗在檢測中心驗出。另外亦新增逾80宗初步確診個案。

張竹君指出在龍蟠苑龍珊閣發現有多一個單位確診，居民需要強制檢測。另外在沙田乙明邨明恩樓，有４個單位受影響，在32樓1至12號、14至16號的單位都有3宗個案，都是同一邊的，或者可能是同一邊升降機的住戶可能有機會在環境中受感染，或者有超級傳播者，故32樓1至12號、14至16號單位的居民都屬於密切接觸者。詳情即看：【下一頁】

在黃大仙明麗樓已實施了強制檢測，累計6個單位受香港，有些垂直的傾向，有33單位有3位、34單位有2位，會聯同環保署到現場視察，看看是否有居民要再接受檢測。

另外，由於近日多宗外僱確診個案，香港會為全港外傭提供一次性免費新冠肺炎的檢測服務，利用社區檢測中心的化驗服務，可以明天起可以預約，由12月18日起服務至明年一月底，不過如果有徵狀要立即求醫，不要取化驗包或到社區檢測中心，結果樣本會在2至3日透過電話短訊通知，如果是陽性結果，會交衞生防護中心跟進。詳情即看：【下一頁】

至於貴東樓的環境樣本化驗結果，有3個樣本有陽性樣本，病毒量低可能是殘餘病毒，在去水喉及廁所抽氣扇發現病毒。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受新冠肺炎病毒檢測，中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

另外港府訂購的新冠肺炎疫苗最快下月到港，疫苗的效用及安全性連日引起社會討論，食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）出席立法會衞生事務委員會緊急會議時，接受議員質詢有關疫苗安全性問題，有議員提到海外的國家，例如英國免除提供新冠疫苗的輝瑞藥廠法律責任，即使疫苗接種後出現問題都毋須負責，港府是否會參考英國做法同樣處理。陳肇始稱正研究有關情況，形容用於緊急用途上，有關免除責任是一種國際做法，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋