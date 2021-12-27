【暖身茶飲】寒冷天氣薑茶不是最暖身　日本實測最強6款熱飲快速暖身

▲ 日本實測發現，薑茶原來不是最暖身。

寒冷天氣警告生效，今早天文台錄得最低氣溫9.9度，是入冬以來的最低紀錄。天文台預測，明早仍然寒冷，隨後數日日間氣溫回升，但早晚仍然清涼。



天氣凍最適合飲杯熱飲暖身，當中薑茶是不少人的首選。但有日本節目實測發現，原來薑茶的暖身能力只排第3，而且有部份熱飲飲後不久就會極速降溫，絕對不是暖身之選。

最新影片

日本節目《この差って何ですか？》實測6款常見的暖身熱飲，包括：咖啡、紅茶、綠茶、朱古力、薑茶、甘酒。節目邀請6名女生坐在20°C的房間內，讓她們喝200毫升、60°C的熱飲，然後測量體溫，最遲回落至原本平均體溫36.2°C的飲品，就是最暖身的飲品。

測試前準備：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

6款熱飲比拼結果全過程【點圖看解說】：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

餘下3種熱飲均含促進身體發熱的成分：

薑茶：薑辣素（Shogaol）

紅茶：茶黃素（Theaflavin）

朱古力：可可酚（cacao polyphenol）

▲ 30分鐘過去，3種熱飲都在36.8°C附近上下波動，但在35分鐘後，3種飲品都開始下降。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

結果如下：

第6位：咖啡

咖啡在第6、7分鐘開始急速下降，到第9分鐘時，回到原來的體溫36.2°C水平。

第5位：綠茶

14分鐘後降回到原來的體溫。

第4位：甘酒

第22分鐘開始下降，直至27分鐘回到原來體溫。

第3位：薑茶

第47分鐘時回到原來的體溫。

第2位：紅茶

第52分鐘回到原來的體溫。

第1位：朱古力

第59分鐘回到原來的體溫。

為何薑茶只排第3？專家石原新菜解說原因：

▲ 專家石原新菜解說排名原因。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：楊宛茜