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【飲食速報】CHOP CHOP食神叉燒推出10款期間限定煲仔飯　食神戴龍主理招牌黯然銷魂+日本肥牛窩蛋飯

休閒消費 15:00 2020/12/23

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

摩登港式燒臘飯店CHOP CHOP食神叉燒，最近推出由香港食神戴龍師傅主理的10款時令煲仔飯。（餐廳提供）

提起食神，大家可能會聯想到周星馳的《食神》，這部電影就是以「食神」戴龍師傅作原型。戴師傅為摩登港式燒臘食店CHOP CHOP食神叉燒擔任顧問，最近店家就推出10款期間限定煲仔飯，讓大家在冬日能歎一煲熱辣辣又美味的飯。

黯然銷魂煲仔飯 $80（餐廳提供）

戴師傅特意選用黑龍江五常市頂級香米，每粒米都晶瑩剔透，清香撲鼻。他亦挑選了產自年輕母雞的本地初生蛋，蛋黃味更香濃。而煲仔飯的靈魂甜豉油，就由純天然豉油調配而成，經兩年發酵而成，不含味精及人工添加劑。 

戴師傅被封為香港食神，他與楊貫一、陳東及許沛東一同被譽為香港四大名廚。（餐廳提供）

10款煲仔飯包括日本肥牛窩蛋（$120）、鵝肝羊肚菌（$120）、雞雜拼臘腸（$80）、北菇雞臘腸（$80）、淮山杞子北菇雞（$80）、排骨南瓜（$80）、排骨臘腸（$80）、鹹魚肉餅（$80）、臘鴨脾（$80），以及戴師傅的招牌黯然銷魂煲仔飯（$80）等。

日本肥牛窩蛋 $120（餐廳提供）

食客另可加配北菇、雞蛋、潤腸、臘腸、雞及排骨等配料。煲仔飯由即日起至2021年2月尾於炮台山及沙田分店供應，除堂食及外賣外，食客還可透過CHOPCHOP食神叉燒的官方網站、戶戶送及foodpanda等訂購煲仔飯。

淮山杞子北菇雞 $80（餐廳提供）

記者︰黃依情

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