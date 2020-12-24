【減價掃貨】AIGLE限時快閃減價低至半價　WhatsApp落單成為會員可免運費

▲ 法國品牌Aigle，由即日起舉行快閃減價優惠，最低減至半價，千多元便可入手。

不少人喜歡郊遊，不過天氣轉冷，還時還有雨，一件能遮風擋雨的外套非常重要。向來以功能性戶外服大受歡迎的法國品牌AIGLE，由即日起舉行快閃減價優惠，最低減至半價，千多元便可入手，大家只要登記成為會員更可享免運費。

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法國戶外服品牌AIGLE的功能性外套加入GORE-TEX物料製造，具防水、防風和透氣的功能，部分更搭載了Thermo-Kit設計，透過相應的拉鏈及鈕扣，可自由在內搭配羽絨或Fleece，以應對各種天氣變化。

減價產品中亦有羽絨選擇，輕羽絨保暖得來又不會太厚重，郊遊、行山都適合；重型功能羽絨提供極致保暖功用，內含高達90%白鵝絨。

AIGLE由即日起至12月31日於專門店及網店同時舉行「Flash Sale 快閃優惠」，貨品低至5折，有多款男裝及女裝外套，亦有童裝供應，平日數千元一件的GORE-TEX外套或羽絨，現在千多元就可以買到。

AIGLE還增設了相當方便的WhatsApp落單服務，而大家只要登記成為會員，更可享免運費。

記者︰Maria