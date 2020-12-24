【烹飪教煮】大廚教煮聖誕薑餅人　使用一種食材可防止焗燶【內附食譜】

▲ 薑餅人賣相精緻，小朋友見到一定喜歡。(黃建輝攝)

疫情下的聖誕，大家都會選擇在家慶祝，不妨做一些小食提高聖誕氣氛，請來海洋公園餐飲部行政總廚于浩斌教大家做聖誕薑餅人，十分易做，連新手都輕易做得到。

于浩斌師傅認為，在家做聖誕小食，最緊要是容易，步驟不要太繁複。若然小朋友都做得到就更好，可一起動手做增加節日氣氛，他今次教做的薑餅人，便有這個特點。

「薑餅人的製作過程十分簡單，只要把材料撈勻造成麵糰，按平後冷藏，再放入焗爐焗便可以了。」于師傅說。

薑餅人麵糰要放過夜

雖然這款小食屬簡易版，但仍有不少細節位要留意。「搓好的麵糰最好放1晚才用，可避免收縮。另外麵糰內有多款香料，包括薑粉、肉豆蔻粉、丁香粉，如果不想逐樣香料買，可以到一些大型超市買一包或一樽的混合香料粉，通常會有齊以上香料，十分方便。」

薑餅人的造型也可千變萬化，可依大家喜好悉隨尊便，「主要視乎你家中有甚麼餅模，不一定只做薑餅人，可同時配搭不同形狀的餅模，可以是星星、心心，又或是聖誕樹造型等等，十分隨意。」

▲ 材料(黃建輝攝)

于師傅又提到，當吸好餅模後，必定會剩下一些麵糰的「邊邊」位，他說不要棄掉，因十分好使好用。「把剩餘的『邊邊』位，搓成跟薑餅人同一厚度，一起放進焗爐裏，焗到時間差不多時，可以取出它來試試生熟度，甚至可搣開看看裏面是否仍濕潤，便不用浪費其中一塊餅。」

把餅放入焗爐前，通常會在面層掃上雞蛋漿，但于師傅就提議用上鮮奶，因可防止變燶。另外如果家裏沒有焗爐，可以用氣炸鍋。「由於氣炸鍋空間不大，故焗的時間可以縮短，大約20分鐘便可以。」

材料︰ 中筋麵粉 1,200g 雞蛋 1隻 薑粉、肉豆蔻粉、丁香粉 合共30g 玉桂粉 11g 梳打粉 20g 蜜糖 54g 黃糖 45g 糖膠 18g 鮮奶 225ml 彩色糖霜 數枝

做法：

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記者：招美寶