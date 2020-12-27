【夫妻恩物】港男花8,000元買「家庭和諧機」 與家人不再因洗碗爭吵：屋企真係好和諧

▲ 港男花8,000元買「家庭和諧機」 ， 與家人不再因洗碗爭吵：屋企真係好和諧。

做家務往往令夫妻間變得不和諧，太太會埋怨丈夫不幫手洗衫和洗碗。一名港男日前在網上分享了一部洗碗神器，笑指可以令家庭瞬間變和諧，更將洗碗機比喻為「家庭和諧機」，指自己買了一部西門子IQ300洗碗機後，與家人減少了家務之間的磨擦。根據網上資料，西門子IQ300洗碗機行貨約售8,000元。

港爸在「家居裝修分享谷」發文，指近期買入一部西門子洗碗機後，緩和了平日洗碗的壓力。更笑言﹕「買咗家庭和諧機，屋企真係好和諧。」

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網民：是夫妻恩物

從相片可見，樓主的廚房黑灰為主調，相當整齊，洗碗機嵌入在廚櫃內，上層放有一部Philips 飛利浦氣炸鍋，洗碗樓內放有三隻米奇老鼠碗，未算太多碗碟要清洗。

有不少網民讚洗碗機有用，可減少因洗碗問題的爭吵。但有人指，香港地方太少，廚房位置根本容不下洗碗碟，即使有位置，都要擺放焗爐或微波爐等家電。

同場加映迷你座枱式洗碗機:

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