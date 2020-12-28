【彩色口罩】本地口罩MaskOn首間概念店登場　推出三款冬日Pantone新色【附價錢詳情】

▲ 本地口罩MaskOn首間概念店於銅鑼灣時代廣場登場。（圖片由MaskOn提供）

本地時尚口罩品牌MaskOn自10月推出市場後，透過其極簡約美學設計和獨特的藝術色彩，深受時裝及潮流愛好者青睞，並於銅鑼灣時代廣場開設首間糅合零售、藝文及創意美術於一身的概念店 – 「MaskOn Gallery」。

▲ MaskOn Gallery從美術館概念出發，以淺灰色和白色為主色調。（圖片由MaskOn提供）

概念店簡約設計展現口罩昇華美學

MaskOn首間概念店MaskOn Gallery從美術館概念出發，以淺灰色和白色為主色調，以藝術展形式整齊地展示不同色調的口罩。

展櫃擺放了多款MaskOn與不同單位合作推出的產品系列，包括MaskOn x 叱咤903「一切從音樂再開始」Boxset （頒獎典禮限定版非賣品）、與本地手機配件品牌AMAZINGthing合作推出的口罩X防菌電話殼限定Boxset，以及與本地科研護膚品牌Factiv合作推出的口罩肌護膚Boxset等。

除此之外，MaskOn Gallery入口旁的美學展牆旨在展示不同藝術家、畫家、插畫家、雕塑家等的藝術作品，更會每兩至四星期轉換全新藝術主題，媲美藝術畫廊。

全新三款口罩色調

除了早前被受城中潮人追捧的梵高藍「Wintry」、爵士橙「Jazzy」以及仙蹤綠「Wicked」三款口罩，MaskOn更隆重推出全新三款口罩，包括：嬉皮士黃「Chipper」、侘寂灰「Hazy」，以及日和粉紅「Serene」；當中的嬉皮士黃「Chipper 」和侘寂灰「Hazy 」與Pantone所公布的2021年年度色調不謀而合，可見MaskOn的前瞻觸覺；而日和粉紅「Serene 」亦以秋冬極為流行的豆沙色調作基礎，顯得皮膚更為白晢，絕對會成為女士搶購的目標。

MaskOn口罩規格及資料

產品：一次性過濾性口罩，採用四層高防護設計

級別：符合ASTM F2100-19 Level 2及EN14683 Type IIR標準、BFE、PFE和VFE ≥ 99%（通過SGS認證可過濾細菌和小顆粒，病毒過濾效率等於或超過99%）

尺寸：

L（大人）：172mm x 93mm （+/-5mm）

S（中童）：142mm x 93mm （+/-5mm）

顏色：爵士橙「Jazzy」、仙蹤綠「Wicked」及梵高藍「Wintry」、最新色系 - 嬉皮士黃「Chipper」、侘寂灰「Hazy」、 日和粉紅「Serene」

產地：香港生產及包裝

廠房：無塵車間達「ISO 14644 CLASS 7」標準及 ISO 13485 醫療器材品質管理系統標準認證

價格：

一盒3片（單色 / 獨立包裝）港幣$20

一盒30片 （單色 / 獨立包裝）港幣$145

一盒3片 X 10 （單色 / 獨立包裝）港幣$180

MaskOn 時代廣場概念店 - MaskOn Gallery

地址：銅鑼灣時代廣場B2層B232店

電話：3580-0983

營業時間：11am - 9pm

同場加映：節日除了用靚口罩，當然不少得節日美食，為大家推介節日甜品食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩