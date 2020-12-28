【媽媽神器】平香港一半價錢淘寶Panasonic洗碗碟機　港媽：有時間湊女好過洗碗

飯後洗碗花的時間甚多！父母放工回家忙著煮飯，飯後再洗碗，身心已十分疲憊，跟子女相處的時間更少。有港媽在「淘寶開心Share」Facebook群組分享在淘寶購買了一台洗碗碟機後，慳回更多時間陪伴子女，享受親子時光。

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這名港媽從淘寶以優惠價人民幣2680元（約港幣3175元）購入一台Panasonic的洗碗碟機（型號:NP-A6SWH2A），她表示這是她本年度最喜愛的淘寶家電，她聲稱這個價錢低於香港同型號一半以下。

有了它解決日常洗碗的煩惱，這港媽可有更多時間跟女兒相處，

有時間湊女好過洗碗啦！

她表示這台洗碗碟機安裝簡單，只需駁水喉及駁去水喉到洗碗盤便可，原理跟洗衣機一樣。這港媽安裝了洗碗碟機後，飯後生活如獲新開始，換來更多自由，她笑稱，

以後交比佢（洗碗碟機）！

有網友堅定留言表示洗碗機一定「冇買錯架」，亦有網友比較關心這洗碗碟機的實用性，問及蒸完水蛋的污漬能否清走，這港媽回應要用手清走污漬，

會浸一陣再清走殘餘（污漬），直接放入，其實機入面都有個箕可盛住架，之後清理個箕囉！

記者到Panasonic香港官網了解，發現兩部洗碗碟機售價都超過$4000（NP-TFM1全自動洗碗碟機 HK$4,580、NP-TH1HK全自動洗碗碟機HK$6,680），在淘寶以優惠價購買，確實比香港的洗碗碟機更便宜！

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責任編輯：陳珈希