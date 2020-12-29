【夫妻放閃】胡杏兒與丈夫結婚5周年放閃　幸福人妻：木婚已經像木頭一樣堅固了

▲ 胡杏兒與老公結婚五年。

在聖誕節宣布懷上第3胎的胡杏兒，昨日（12月28日）和老公李乘德（Philip）於IG放閃慶祝結婚5週年，不少圈中好友和網民亦為胡杏兒和李乘德（Philip）送上祝福。

【夫妻放閃】胡杏兒與老公木婚放閃 胡杏兒：木婚已經像木頭一樣堅固了

▲ 結婚5週年。（IG圖片）

結婚5週年

胡杏兒在IG發文稱：「結婚五週年--木婚(Wood wedding) 已經像木頭一樣堅固了。原來是這樣的意思，happy 5th anniversary!」

愛妻號Philip在木婚發揮幽默，以英文寫道：「Once upon a time I had one less chin, two less inches around the waist, three less children, a few more dollars in the bank, and lots more sleep .」

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雖然從前沒有孩子、較瘦、較多錢和睡眠時間較多，但Philip更喜歡現況，他並表示：「But now I’m loving it! Happy 5th anniversary Mrs Lee! 」

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五年抱三

2015年12月28日，胡杏兒與Philip以「祝李杏福」為主題舉辦婚禮，胡杏兒亦公開大讚Philip給自己很多安全感。

2017年，胡杏兒誕下長子Brendan，2019年再誕下次子Ryan。

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家庭外，胡杏兒在內地節目《演員請就位2》中獲年度最佳演員。

早前，她在聖誕宣布第3度懷孕，成功五年抱三，喜上加喜，她當時向媒體分享喜悅時稱：「一直以來都希望有3個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。」

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