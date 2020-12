【夫妻放閃】胡杏兒與丈夫結婚5周年放閃　幸福人妻：木婚已經像木頭一樣堅固了

▲ 胡杏兒與老公結婚五年。

在聖誕節宣布懷上第3胎的胡杏兒,昨日(12月28日)和老公李乘德(Philip)於IG放閃慶祝結婚5週年,不少圈中好友和網民亦為胡杏兒和李乘德(Philip)送上祝福。

▲ 結婚5週年。(IG圖片)

結婚5週年

胡杏兒在IG發文稱:「結婚五週年--木婚(Wood wedding) 已經像木頭一樣堅固了。原來是這樣的意思,happy 5th anniversary!」

愛妻號Philip在木婚發揮幽默,以英文寫道:「Once upon a time I had one less chin, two less inches around the waist, three less children, a few more dollars in the bank, and lots more sleep .」

雖然從前沒有孩子、較瘦、較多錢和睡眠時間較多,但Philip更喜歡現況,他並表示:「But now I’m loving it! Happy 5th anniversary Mrs Lee! 」

五年抱三

2015年12月28日,胡杏兒與Philip以「祝李杏福」為主題舉辦婚禮,胡杏兒亦公開大讚Philip給自己很多安全感。

2017年,胡杏兒誕下長子Brendan,2019年再誕下次子Ryan。

家庭外,胡杏兒在內地節目《演員請就位2》中獲年度最佳演員。

早前,她在聖誕宣布第3度懷孕,成功五年抱三,喜上加喜,她當時向媒體分享喜悅時稱:「一直以來都希望有3個小朋友,現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內,生仔或生女也沒所謂,最緊要健康。」

