【大減價】實惠新春優惠傢俬產品低至6折　三座位電動梳化激減$2200【附優惠詳情】

▲ 實惠新春優惠傢俬產品低至6折。（圖片來源：實惠）

Pricerite實惠《新春激減2021》推出多個全新激抵優惠，過百件傢俬家品家電食品推出優惠，精選傢俬產品更低至６折，家品家電食品更低至5折，而其他傢俬還有「現金即減高達$1,800」優惠！大家快幫屋企換新裝過新年！

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大家最近多了時間留在家，可趁機展露廚藝，實惠推出多款精選煮食用具/小家電/食品，以激減價發售。

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除全線分店外，網店同步推出優惠，而且更有獨家激抵優惠。所有貨品及優惠數量有限，售完即止。

優惠活動：《新年激減2021》

優惠期：2020年12月29日至2021年1月11日( 2星期 )

全線Pricerite實惠分店及網店適用

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責任編輯：王芷瑩