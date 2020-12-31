【親子好去處】屯赤隧道屯門10分鐘可達東涌 　推介5個小朋友放電景點 【附交通方法】

▲ TOPick為大家介紹5個東涌好去處及交通方法！

屯赤隧道已於12月27日早上8時正式通車，官方表示由屯門南出發只需10分鐘便可直達到機場，駕駛人士可趁機會到東涌走一趟！TOPick為大家介紹5個東涌好去處及交通方法！

屯赤隧道開通後，車程大減了三分之二，而且免收隧道費，方便了駕駛人士及乘搭公共交通工具的市民到東涌遊玩，屯門居民更可避免於屯門公路塞車，輕鬆到達東涌，參觀不同景點。

點擊大圖了解東涌五個好去處：

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昂坪360

被譽為世界十大纜車體驗的昂坪360，連接東涌至昂坪，一個景點包括昂坪市集和寶蓮禪寺等必去景點，絕對假日遊的人氣熱點。

交通方法：由東涌港鐵站B出口只需步行約5分鐘便可到達東涌纜車站。

天壇大佛

天壇大佛被譽為大嶼山最著名的旅遊點之一，是世界上第二大的戶外青銅座佛，鄰近寶蓮禪寺，由昂坪市集出發，只有約10分鐘步行距離。此外，大家亦可到訪TVB電視劇《踩過界II》取景的「心經簡林」，回味文申俠放下天恩的情節。

交通方法：於鄰近港鐵東涌站B出口的東涌纜車站乘坐纜車至昂坪，車程約25分鐘；下車後，再步行約10分鐘。

大澳

大澳是香港一個百年漁鹽業重地，所以有很多水上棚屋、貫穿漁村的水道，是香港獨有的本土特色。另外，想觀看中華白海豚的話，亦可以從大澳坐船出發觀看。

交通方法：可到港鐵東涌站乘搭11號大嶼山巴士直接到達，或者是先乘搭昂平360纜車或巴士到昂坪，再從昂平乘21號巴士前往大澳。

東涌Outlet

東薈城名店倉集合了150多個全球知名時尚品牌。備受香港人歡迎的原因是因為全年也能夠以優惠價購買名牌，而且地理位置方便。

交通方法：乘坐任何交通工具到東涌，東薈城名店位於達東路20號，鄰近港鐵站C出口

大東山

作為香港第三高峰的大東山，每逢秋冬季節，芒草佈滿漫山遍野，加上無際的海景，近年成為不少行山人士的好去處和打卡熱點。

交通方法：在東涌港鐵站出發，乘坐往梅窩碼頭（3M）／昂坪 (23)／大澳(11) 的巴士，到達「伯公坳」便下車。

同場加映：放假除了出外玩樂，在家玩煮飯仔同樣滿樂趣，為大家推介節日甜品食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：陳珈希