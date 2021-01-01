【日本新事】《鬼滅之刃》熱潮登陸京都　東映太秦映畫村+嵐電+京都鐵道博物館玩遍古都風情

▲ 嵐電鬼滅電車，由京都市中心四条大宮前往嵐山，紫色的也極搶鏡。（相片來源︰嵐電）

電影《鬼滅之刃》去年破了《千與千尋》的紀錄，登上日本影史冠，現在其熱潮更登陸京都，包括3大景點及交通︰東映太秦映畫村、京都鐵道博物館及嵐電，他們將聯手共同推出「《鬼滅之刃》京都御仕事 貳」活動，結合動畫名場面、豐富的實境體驗與美食，期望粉絲們在疫情後朝聖！

▲ 《鬼滅之刃》京都御仕事 貳聯乘京都的著名景點，也是一大話題宣傳。

承接2019年的「《鬼滅之刃》京都御仕事」，在2020年12底起的「《鬼滅之刃》京都御仕事 貳」中，在東映太秦映畫村設置了豪華的攝影棚場景，可感受動畫中出現過的經典場面，如炭治郎劈石過關的實景、炭治郎滅妖受傷後回到總部蝶屋。

▲ 炭治郎劈石過關的實景，在東映太秦映畫村內重現。（相片來源︰東映太秦映畫村）

打完卡後，還可乘嵐電鬼滅電車，由京都市中心四条大宮前往嵐山觀光，車上有炭治郎及伙伴們的造型，而嵐山站外的和服之森小徑，亦佈置成鬼殺隊的場景。嵐山站3樓更有紫藤花休息間，讓客人候車。

▲ 而嵐山站外的和服之森小徑，亦佈置成《鬼滅之刃》的場景。（相片來源︰嵐電）

最後回到京都鐵道博物館，可欣賞無限列車電影中出現過的SL機關車8620號，客人可登上並乘搭來回1公里的車程，車內的木質車廂都充滿「大正浪漫」懷舊味，粉絲們應感到滿足。

▲ 京都鐵道博物館內的無限列車，也是《鬼滅之刃》的重要場景之一。（相片來源︰京都鐵道博物館）

《鬼滅之刃》京都御仕事 貳

活動期間：即日至3月14日

舉辦地點：東映太秦映畫村、京都鐵道博物館、嵐電

撰文︰馮柏偉