【日本新事】《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 東映太秦映畫村+嵐電+京都鐵道博物館玩遍古都風情
休閒消費 12:23 2021/01/01
電影《鬼滅之刃》去年破了《千與千尋》的紀錄，登上日本影史冠，現在其熱潮更登陸京都，包括3大景點及交通︰東映太秦映畫村、京都鐵道博物館及嵐電，他們將聯手共同推出「《鬼滅之刃》京都御仕事 貳」活動，結合動畫名場面、豐富的實境體驗與美食，期望粉絲們在疫情後朝聖！
承接2019年的「《鬼滅之刃》京都御仕事」，在2020年12底起的「《鬼滅之刃》京都御仕事 貳」中，在東映太秦映畫村設置了豪華的攝影棚場景，可感受動畫中出現過的經典場面，如炭治郎劈石過關的實景、炭治郎滅妖受傷後回到總部蝶屋。
打完卡後，還可乘嵐電鬼滅電車，由京都市中心四条大宮前往嵐山觀光，車上有炭治郎及伙伴們的造型，而嵐山站外的和服之森小徑，亦佈置成鬼殺隊的場景。嵐山站3樓更有紫藤花休息間，讓客人候車。
最後回到京都鐵道博物館，可欣賞無限列車電影中出現過的SL機關車8620號，客人可登上並乘搭來回1公里的車程，車內的木質車廂都充滿「大正浪漫」懷舊味，粉絲們應感到滿足。
《鬼滅之刃》京都御仕事 貳
活動期間：即日至3月14日
舉辦地點：東映太秦映畫村、京都鐵道博物館、嵐電
撰文︰馮柏偉