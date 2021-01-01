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【酒店High Tea】九龍東皇冠假日夥GLYCEL推美顏下午茶　二人價258元起每人獲贈2,300元護養產品

休閒消費 12:49 2021/01/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

馬卡龍，打印上GLYCEL的品牌，自家製有新鮮果肉的士多啤梨饀。(酒店提供)

九龍東皇冠假日酒店Cielo餐廳與瑞士護膚品牌GLYCEL合作，由1月2日至3月31日推出「Cielo x GLYCEL草莓潤肌」下午茶，在茶點中加入士多啤梨、奇異果、藍莓、紅莓、蘆薈等有助水潤美肌的食材，滋養皮膚迎接初春。

下午茶備有甜品及鹹點各5款，甜品有草莓馬卡龍、草莓蘆薈千層酥、草莓開心果仁忌廉撻、草莓林明頓蛋糕及奇異果乳酪蛋糕。

鹹點方面則有草莓醬迷你蟹肉漢堡、迷你煙三文魚草莓醬泡芙、雞肉草莓醬多士、焦糖洋葱鴨肉香草包和藍莓忌廉芝士撻，皆美味可口。

焦糖洋葱鴨肉香草包，鴨胸與洋葱切絲用燒汁慢煮，香草包吸收甜甜的醬汁夠惹味。(酒店提供)

不僅品嘗美食，還有豐富回贈厚禮，每位客人可獲贈價值$2,300 GLYCEL水盈潤肌護養產品，包括水盈潤肌精華3ml、水盈潤肌睡眠面膜3ml、水盈潤肌面霜3g及全效升級版魚子極緻修護面膜，更可免費體驗75分鐘Aqua Power瞬間補濕療程(女士專用)。

供應期：2021年1月2日至3月31日

供應時間：3pm-5pm

價錢：周一至五$258(兩位用)，周六、日及公假$278(兩位用)，另加一服務費。

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓(港鐵將軍澳站C出口)

訂座：3983 0688 / 3983 0638

記者：郭秀芳

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