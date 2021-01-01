【浪漫求婚】港男深井沙灘砌蠟燭浪漫求婚　女友手抱玫瑰花深吻答應

▲ 港男於深井砂糖砌蠟燭浪漫求婚，終抱得美人歸。

一個難忘的求婚是不少女士夢寐以求的時刻。日前，深井一名港男以蠟燭砌出「Marry Me」（嫁給我）的字樣向女友求婚，吸引街坊圍觀，浪漫的求婚終抱得美人歸。

一名網民於Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發帖，指有男子於上月28日黃昏開始，於深井的沙灘上準備「求婚大作戰」。從網民上載的相片可見，有人在沙灘上以疑似蠟燭砌出「Marry Me」的字樣，即時高空拍攝也可清晰看見7個英文字母，過程中吸引不少街坊圍觀。

入夜後，港男手持一枚紅色心形氣球站在沙灘上等候。不久後，一名手持一大束紅色玫瑰花的女子慢慢走近，兩人深情擁吻，場面非常浪漫。

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網民祝福：好浪漫啊！

網民紛紛在帖文下留言向男子送上祝福，大讚求婚非常浪漫，「正， 夠晒浪漫」及「So Sweet」。不過，有人擔心潮漲會浪費心機，「如果砌完marry me之後，個女仔未到，潮漲咁點？」及「個女仔未到，潮漲點算？」

港男證實求婚成功

▲ 男子最後求婚成功。（PLAY HARD 玩硬 Facebook）

事後，男主角於Facebook群組「深井人」發帖，他表示於去年7月便成為深井街坊，能深深感受深井人的人情味，他笑言：

雖然計漏咗潮漲，但係都娶得美人歸 ， She said 「YES！」（她說：「我願意」）

男子證實自己求婚成功，更感謝街坊為他拍照紀錄美好時刻。

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責任編輯︰王明芳