【電子支付】新巴城巴將於1月9日起試用二維碼支付　料今年內可擴展至信用卡

▲ 新巴城巴正積極發展二維碼付款。（新巴城巴圖片）

新巴城巴日前宣布，為方便乘客支付車資，新巴城巴全線300多條巴士路線將會陸續接受二維碼付款。 首階段之新電子支付服務將於今年1月9日（星期六），在下列新巴城巴路線頭班車起率先試行：

路線 目的地 接受的「交通二維碼」 電子支付工具 城巴 A29/A29P 將軍澳 （寶琳）／將軍澳站 — 機場 AlipayHK「易乘碼」、 支付寶「乘車碼」*、 雲閃付「乘車碼」*

（*乘客需要將出行地區設定為香港） E21A 何文田（愛民邨）— 東涌（逸東 邨） 20/20A 啟德（沐安街）— 大角咀（維港 灣）／高鐵西九龍站 新巴 23 北角碼頭 — 蒲飛路 694 小西灣邨 — 調景嶺站 796C 清水灣半島 — 蘇屋 798 火炭（駿洋邨）— 調景嶺站

乘客使用車上新安裝的電子支付系統，掃瞄電子支付工具內的交通二維碼（「QR Code」）即可支付車資。兩巴會向政府提交試行結果，經審批後會於短期內將服務推展至新巴城巴所有路線。

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新巴城巴提醒乘客：

新電子支付收費器會預設為成人票價，而收費顯示屏設有輕觸式選項按鍵，讓小童及長者按下使用車資優惠。

付款後收費器會發出提示語音並顯示「驗證成功」以示交易完成。

乘客使用同一個電子支付工具的帳戶付費，可繼續享用新巴城巴的巴士轉乘優惠（只適用於前後車程也是乘搭上述九條新巴或城巴的巴士路線）、雙向分段收費優惠及城巴機場快線 A29/A29P號線即日來回優惠。

城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）星期日及公眾假期的 60 至 64 歲 2 元票價優惠暫時未適用於除八達通外其他的電子支付工具，乘客不能透過新系統享有相關的補貼及優惠。

乘客以新電子支付系統支付車資，並不能受惠於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」或「公共交通費用補貼計劃」。如乘客欲受惠於有關計劃，請使用八達通付款。

新巴城巴又表示，新電子支付服務將會擴展至感應式信用卡及信用卡流動支付，預計於2021年內推出。

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責任編輯：陳梓蔚