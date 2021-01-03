【生態災難】元旦假期塔門涼亭變垃圾站 義工氣憤：由涼亭行去垃圾桶廿幾步就到

▲ 元旦假期過後，遊人在塔門涼亭周圍棄置大量垃圾。

塔門是港人熱門郊遊地，但郊遊時請自己垃圾自己帶走。Facebook專頁「西貢牛」 昨日在專頁上發文指，元旦假期過後塔門涼亭周圍滿佈垃圾，有各類包裝紙以及膠袋等，義工表示垃圾是24小時內「新鮮製造」，已經日日無間斷清理，但垃圾仍然湧現。

根據「西貢牛」貼出的圖片可見，塔門涼亭周圍滿佈垃圾，有食物包裝袋、青口殼、雞蛋殼，亦有大量暖包包裝以及口罩。發帖者指，由涼亭走到垃圾桶，只需約1分鐘，「廿幾步就行到，都唔識拎垃圾扔去垃圾桶！」

從相片可見，有人更在涼亭附近沙地生火，惹來破壞生態的疑慮。

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帖文引來網民討論，不少網民直指遊人自私，「豪飲豪食過後，就剩下大量垃圾。教育咗咁多年，仲係自私行最先」、「塔門已經寸草不生，仲要咁多垃圾」、「唔知呢啲人去到營地見到成地垃圾係咩感受」。

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責任編輯：王明芳