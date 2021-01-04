自幼背唐詩三百首感抗拒　女童學「唱古詩」變樂意獻唱及成績名列前茅

▲ 張凌受其9歲大女（左）啟發研發應用程式，女兒亦有為應用程式獻聲錄音。（受訪者提供）

參考坊間部分中文教科書，整個小學階段涵蓋不足10首古詩，教大中國語言學系助理教授張凌形容，對於學生掌握中國文化韻味是「小小缺失」。

張凌笑言，雖然在大學教中文，卻甚少親身教子女中文，但早年透過唱誦古詩，令昔日抗拒背古詩的大女，慢慢培養學習中文的興趣，認識到一般課本較少見的古詩，或因此令她在班上中文成績名列前茅。

添學習趣味 「唱唱吓就入腦」

背誦古詩與學習中文有多大關係？張凌認為，學習中文要「完全輕鬆零負擔」是無可能，「要有一定積累先有產出」，相信從小提升學習趣味性，以及增加對韻律直覺的認識，便可大幅減輕負擔，毋須「死記硬背」，「唱吓唱吓就自動入咗腦，唔使好痛苦咁回憶」。

「唔好睇我係中文系助理教授，但我喺屋企好少時間自己去教佢，好多時候要靠佢自己學習。」張凌育有3名子女，但她指過去忙於工作，甚少親身教子女，其大女兒正是啟發她研發古詩誦唱應用程式「古詩粵唱粵啱Key」的靈感來源，詳情即看【下一頁】

張凌的大女現年9歲、就讀4年級，張凌認為4年級生背到幾首詩亦「唔出奇」，但更重要是成功令女兒由昔日對古詩「有啲抗拒」，到現在「不畏懼古詩」，亦比較喜歡中文讀物，「相信細個打落基礎對佢有用」。張凌又形容大女今次是「樂意獻聲」，為應用程式的10首古詩錄音，應用程式面世後，女兒更不時主動跟着自己的錄音再唱一次，二女及幼子亦有「跟住唱」，形容是「唱K又學到古詩」。

張凌指，研發應用程式最初只是面向大學生，但後來發現幼稚園及中小學也適用，而她首批挑選的10首古詩，例如唐代詩人李商隱的《錦瑟》，便未必是小學一二年級課本會涉獵到，「但係咁難嘅詩，已可輕鬆唱到」。不過，她在蒐集資料期間，曾翻查本港多套小學中文教材，「成個小學階段唔夠10首」，形容有關古詩教學「偏少」，形容是「有小小缺失」，但知悉部分小學會在校本教材加入更多古詩。

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記者：馮琪雅