【經典金曲】George Michael經典《Last Christmas》920萬次串流　推出36年後首次登上冠軍

▲ 1984年推出，事隔36年，《Last Christams》本周登上英國榜冠軍。（圖片clubtropiqana ig）

英國歌手George Michael於2016年12月25日聖誕當日逝世，適逢他有一首膾炙人口的金曲名為《Last Christmas》，而有趣的是《Last Christmas》自1984年推出後，事隔36年後的今天首次登上英國銷量冠軍，可見大家對George Michael有多懷念，同時亦奠定這首歌在聖誕節的地位。

▲ 日本版封面採用雙封面設計，George Michael和Andrew Ridgeley各佔一席位。（圖片davidbowie0108 ig）

《Last Christmas》在1984年12月發行，是當時George Michael正準備成為獨立歌手時，仍以WHAM﹗名義推出的單曲，當時這曲在比利時、荷蘭、匈牙利、愛爾蘭、意大利、挪威，紐西蘭和英國等8個國家的流行榜上取得了亞軍，但可惜始終與冠軍無緣。

不過，《Last Christmas》的成功地方是它的非一般的長青，能夠經過多年處於不敗位置，有人當它是一首傷感的情歌欣賞，亦有人每逢聖誕節都會拿來一聽，在這36年期間，有6次再之打入流行榜前10位位置。

▲ 日本版封面採用雙封面設計，George Michael和Andrew Ridgeley各佔一席位。（圖片davidbowie0108 ig）

更甚的是去年這歌曲的Music Video在YouTube推出4K修復版，令新一代聽眾可以欣賞到George Michael當年風華正茂的時光，難怪《Last Christams》在2015年前是英國21世紀播放次數最多的聖誕歌曲。

而剛剛過去的聖誕節，《Last Christmas》在串流平台高達有920萬次播放記錄，更令到這一張當時被《Do They Know It's Christmas》力壓不能成為流行榜冠軍的歌曲，在2021年的首個星期，相隔36年再次登上冠軍寶座。

▲ 去年《Last Christmas》在YouTube推出4K修復版。（網上截圖）

對於這首歌能夠再次成為冠軍，George Michael的前拍擋Andrew Ridgeley得悉該曲高居榜首後說道：

Somewhat amazed，從這首歌中再一次證明Geroge Michael是一位寫歌天才，我對這位朋友感到非常自豪。

記者：何偉雄