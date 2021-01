【經典金曲】George Michael經典《Last Christmas》920萬次串流　推出36年後首次登上冠軍

▲ 1984年推出,事隔36年,《Last Christams》本周登上英國榜冠軍。(圖片clubtropiqana ig)

英國歌手George Michael於2016年12月25日聖誕當日逝世,適逢他有一首膾炙人口的金曲名為《Last Christmas》,而有趣的是《Last Christmas》自1984年推出後,事隔36年後的今天首次登上英國銷量冠軍,可見大家對George Michael有多懷念,同時亦奠定這首歌在聖誕節的地位。

▲ 日本版封面採用雙封面設計,George Michael和Andrew Ridgeley各佔一席位。(圖片davidbowie0108 ig)

《Last Christmas》在1984年12月發行,是當時George Michael正準備成為獨立歌手時,仍以WHAM﹗名義推出的單曲,當時這曲在比利時、荷蘭、匈牙利、愛爾蘭、意大利、挪威,紐西蘭和英國等8個國家的流行榜上取得了亞軍,但可惜始終與冠軍無緣。

不過,《Last Christmas》的成功地方是它的非一般的長青,能夠經過多年處於不敗位置,有人當它是一首傷感的情歌欣賞,亦有人每逢聖誕節都會拿來一聽,在這36年期間,有6次再之打入流行榜前10位位置。

▲ 日本版封面採用雙封面設計,George Michael和Andrew Ridgeley各佔一席位。(圖片davidbowie0108 ig)

更甚的是去年這歌曲的Music Video在YouTube推出4K修復版,令新一代聽眾可以欣賞到George Michael當年風華正茂的時光,難怪《Last Christams》在2015年前是英國21世紀播放次數最多的聖誕歌曲。

而剛剛過去的聖誕節,《Last Christmas》在串流平台高達有920萬次播放記錄,更令到這一張當時被《Do They Know It's Christmas》力壓不能成為流行榜冠軍的歌曲,在2021年的首個星期,相隔36年再次登上冠軍寶座。

▲ 去年《Last Christmas》在YouTube推出4K修復版。(網上截圖)

對於這首歌能夠再次成為冠軍,George Michael的前拍擋Andrew Ridgeley得悉該曲高居榜首後說道:

Somewhat amazed,從這首歌中再一次證明Geroge Michael是一位寫歌天才,我對這位朋友感到非常自豪。

記者:何偉雄