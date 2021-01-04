【龍貓時裝】宮崎駿聯乘LOEWE推限量龍貓高級時裝　官網接受抽籤登記優先購買【內附連結】

▲ 除了在專門店可以購買到這個系列外，LOEWE亦會在環ifc商場開設為這個系列而設的Pop-up Shop，圖為Hammock Bag印上龍貓圖案。（圖片LOEWE提供）

時裝品牌要爭取曝光和銷量，和其他品牌合作推出聯乘系列是最簡單的「吸睛」手法，但要成功突圍而出，就要看看聯乘的單位是誰了，今次LOEWE找來日本動畫大師宮崎駿吉卜力工作室合作，將其中一套大家最熟悉的動畫《龍貓》移植在品牌的手袋和配飾上，系列還未出街，已經獲得廣泛報道。

的確，一直以來，歐美品牌找來動畫人物以作聯乘，都離不開迪士尼、DC或Marvel等超級英雄動漫人物，這一次鮮有地找來宮崎駿吉卜力工作室合作，而大師又居然首肯答應與時裝結盟，難怪整個系列都被看高一線，甚至預言會在逆市中被搶購一空，香港方面，亦開始在其官方網站接受抽籤登記優先購買。

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至於產品設計上，品牌將過往最受歡迎的產品，例如Puzzle Bag、Hammock Bag、Balloon Bag、甚至久違了的Amazona Bag印上龍貓、媒炭屎鬼等圖案。除了手袋外，系列內更網羅衞衣、恤衫和小型皮具，務求將滿有童心的男女和動畫迷一網打盡。

產品查詢：2522 0996

備註：所有產品售價未定

記者：何偉雄