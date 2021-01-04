【缺德街坊】將軍澳路邊驚現曬大量臘肉　網民狠批無公德心招惹烏蠅蚊蟲

▲ 將軍澳有街坊路經公眾地方，驚現街邊出現大量曬臘肉。

近日將軍澳有街坊路經公眾地方，驚現街邊出現大量曬臘肉，有規模地掛起繩曬大量臘肉，更有2至3人把風，情景令人嘩然。一眾網民街坊都紛紛留言狠批無公德心、無家教。

▲ 有人在街燈燈柱上拉了長繩，晾衫式曬臘肉。（圖：將軍澳主場）

公眾地方曬臘肉無公德心

臘肉有熏烤及風乾不同製法，近日有將軍澳街坊在人多車多的路邊驚見有人大量風乾曬臘肉，加上新冠肺炎疫情肆虐，臘肉惹昆蟲之外，更質疑如有隱影患者路經，容易令臘肉沾上病毒，令食用人士有感染的風險。發帖網民於2日（星期六）facebook群組「 將軍澳主場」發帖，分享了多張街邊曬臘肉照片，發帖表示：

各位早晨太陽出來了，行過路邊有吊掛臘肉⋯⋯

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掛臘肉者手法純熟

從圖片所見，有人在街燈燈柱上拉了長繩，如晾衫式用掛勾掛了一整排臘肉，目測至少有16串。掛臘肉者手法很純熟，工具齊備，以紅色及藍色尼龍繩固定各個掛勾。有網民留言表示有人在把風看實臘肉，以防被取。留言指「剛剛行過仲喺度應該有兩個哨兵睇住㗎」及「今早係三個哨兵睇水」。

網民狠批不衛生

網民紛紛留言感到相當不衛生，影響市容，做法沒公德心，有一名網民指家中樓上有人曬魚，附近街上有人曬衫，現在有人曬臘味，感到離哂大譜，憂衛生問題引來蒼蠅，指出「 掛係度咁多昆蟲細菌，唔驚食物中毒？」。另有網民指出曾在facebook見有人網上賣臘肉，奇怪有人買，估計如此大量曬臘肉是在網上非法出售。

在疫情下，更有不少網民恐經食物播毒或食用者有感染風險，其他留言：「吸收緊COVID-19 日光浴精華」、「一陣啲人唔覺意打個乞嚏」等。

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責任編輯：王明芳