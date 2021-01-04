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【外賣優惠】帝京酒店外賣外送憑優惠碼享8折　鮑魚賀歲聚寶盆菜四人份減至$1,488【附訂購連結】

休閒消費 16:18 2021/01/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

帝京酒店推出各式各樣的外賣及外送美饌。（圖片由酒店提供）

在家抗疫都要食得好！帝京酒店推出各式各樣的外賣及外送美饌，由粵式、西式、日式料理到咖喱美食，再到小菜、套餐至盆菜都一應俱全，於網上商店訂購並使用優惠碼還可享有優惠！

點擊大圖了解外賣菜色：

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訂購優惠

現於網上商店訂購並使用優惠碼 R0020 即可享有8折優惠，訂購滿HK$1000或以上可享油尖旺區免費送遞服務一次；訂購滿HK$3000或以上可享九龍、港島或新界區免費送遞服務一次。

西式美食

大家可選擇西式美食系列的沙律及三文治，如 牛油果三色藜麥田園沙律、帝京公司三文治配田園沙律 等。其他西式美食包括紅酒燴牛尾配雜菜及意大利麵、 德國無骨鹹豬手配酸椰菜及新薯、烤伊比利黑毛豬鞍配薯菜及芥末燒汁 等，在家品嚐豐盛大餐毫無難度！

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帝京軒招牌名菜

中菜廳帝京軒以現代烹調手法重新演繹傳統粵菜，大廚即煮多款招牌名菜，如手工巧製的金牌黑豚叉燒、香味濃郁的龍蝦湯蝦球帶子泡脆米 、齊集多款矜貴食材的極品鮑魚海味佛跳牆等。

此外，大家亦可選擇多款惹味咖喱菜式，包括香濃可口的泰式椰香紅咖喱豚肉及雞肉串燒、惹味十足的印度羊肉咖喱配蒜茸烤餅等。

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日式料理

Lion Rock的日式料理推介銀鱈魚西京燒 ，連同日式蟹籽沙律、味噌湯及御飯，西京燒是日本料理的常見作法，油脂豐富的銀鱈魚入口嫩滑，經過燒爐慢烤，使魚的香氣更加突出。

另外，還有蒲燒鰻魚飯伴日式蟹籽沙律及味噌湯、 吉列黑豚肉配讚岐烏冬伴柚子櫻桃蕃茄沙律等美饌，讓您味遊日本。

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中式及西式套餐

多款一人、二人和四人中式及西式套餐菜式十分豐富，已包辦湯品、沙律、主菜和甜點，解釋晚餐煩惱。

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原味粵饌

帝京酒店亦推出手工點心及即製的炒粉麵飯，大家可享用新鮮出爐的點心。

訂購連結【按此

鮑魚賀歲聚寶盆菜

帝京軒推出了「鮑魚賀歲聚寶盆菜」，嚴選矜貴材料如韓國六頭湯鮑魚、蝦籽花膠、日本宗谷貝、乾燒虎蝦等，最適合一家人在寒冬下溫馨晚餐。

訂購連結【按此

外賣及外送詳情

  • 須於取貨日期 / 時間預早一小時三十分鐘或之前預訂 （鮑魚賀歲聚寶盆菜須於取貨日期預早一天或之前預訂）
  • 自取外賣時段：每日中午十二時至晚上九時三十分
  • 只供外賣自取或外送服務 （外送服務範圍只限大型住宅屋苑，並不包括偏遠地區、離島及已確診新型冠狀病毒之住宅大廈名單）
  • 訂購滿HK$3000或以上可享九龍、港島或新界區免費送遞服務一次。訂購滿HK$1000或以上可享油尖旺區免費送遞服務一次。
  • 如訂購金額未滿免費送遞服務要求，需另收費 （請與餐廳職員聯絡）

同場加映：除了叫外賣便當，大家亦可在家做以多款蔬菜入饌的日式便當，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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