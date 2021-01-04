【新春好去處】荷里活廣場Peppa Pig新春派對集打卡玩樂　設5米高熱氣球巨型桃花樹

▲ 「Peppa Pig新春大派對」設多款遊樂設施，一家大細不要錯過！（圖片來源：荷里活廣場）

受疫情影響，旅發局早前宣佈取消今年的農曆新年花車巡遊，但一家大細也不用擔心沒有地方「放電」慶新春，皆因荷里活廣場將舉辦「Peppa Pig新春大派對」，有碰碰車、金元寳造型熱氣球等多項遊樂設施及打卡點，一衆Peppa Pig迷萬勿錯過！

▲ 今年新春，荷里活廣場將舉行「Peppa Pig 新春大派對」。（圖片來源：荷里活廣場）

桃花源主題Peppa Pig碰碰車樂園

新春將至，「Peppa Pig兒童碰碰車樂園」也換上賀年形象，車場四周佈滿桃花樹擺設，小朋友可與Pedro Pony、Zoe Zebra & Emily Elephant一同大展身手，風馳電掣。

▲ 碰碰車樂園也換上新春裝飾。（圖片來源：荷里活廣場）

一家人坐5米高金元寳熱氣球

場内還設高達5米、金元寳造型的熱氣球供一家大小乘坐，俯瞰整個派對的熱鬧景致，同時在高空許下新年願望，寓意運勢「起飛」！

巨型Peppa Pig桃花樹打卡

許願後，一家人可在3.5米高的Peppa Pig桃花樹下打卡，並祈願來年人緣暢旺。桃花樹色彩鮮豔，定能「呃Like」無數！接著，一家人可到象徵「團團圓圓」的「家肥屋潤」幸福庭園，跟Suzy Sheep及Freddy Fox合照留念，留住溫馨一刻。

打卡過後，則可到「龍騰獻瑞」舞龍劇場，觀賞由Daddy Pig與其一眾好友帶來充滿動感的舞龍表演。

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換購Peppa Pig賀年禮品

除以上活動，主辦單位也準備了多款禮品換領，包括「Peppa Pig賀年揮春」套裝、「Peppa Pig摺疊收納箱」、以及「金牛滿屋」4D限量版利是封禮盒等，顧客可憑即日之電子貨幣消費單據或VIC會員積分換領。數量有限，先到先得，換完即止。

荷里活廣場呈獻「Peppa Pig 新春大派對」

日期︰2021年1月中旬至2021年2月28日

時間：中午12時至晚上10時

地點︰鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場

門票：免費入場（部分項目需憑消費或VIC會員積分換領入場卷換領門票）

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責任編輯︰李世聰