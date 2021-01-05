【酒店High Tea】帝逸酒店PitStop推出期間限定澳洲車厘子下午茶　兩位$468起堂食或外賣全車厘子宴【附訂購連結】

▲ 帝逸酒店推出「情迷澳洲車厘子下午茶」，$468/2位。(酒店提供)

這時期除了日本士多啤梨港當造外，澳洲車厘子同樣時令。由即日至2月28日期間，帝逸酒店PitStop特意推出期間限定「情迷澳洲車厘子下午茶」，廚師設計一系列車厘子主題的精緻鹹甜美點。

甜品包括有經典款式車厘子配黑森林半圓餅、自家製車厘子果醬配迷你英式鬆餅、車厘子配70% Valrhona朱古力撻及層次豐富的車厘子寒天配檸檬意大利軟芝士杯，也是不可錯過。

而鹹點方面則有車厘子巴馬火腿忌廉芝士卷、車厘子配鵝肝慕絲啫喱杯、車厘子配煙鴨胸墨西哥薄卷餅及陳醋車厘子配菲達芝士意大利烤脆包等等，酸甜果味與豐郁芝香同樣夾味。

情迷澳洲車厘子下午茶

供應期：即日起至2月28日

時間：3pm-5:30pm

價錢：$468/2位，另加一服務費

備註：於網上商店訂購下午茶外賣及外送，$568/2位，送精選有汽葡萄酒1瓶

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1319

同場加映：吃過澳洲車厘子感受甜蜜感覺，不妨嘗試自己製造更多！即睇簡易食譜【下一頁】

記者：郭秀芳