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【酒店優惠】香港JW萬豪酒店推出住宿優惠　房價$2,021起全數回贈餐飲消費額【內附訂房連結】

休閒消費 13:18 2021/01/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

香港JW萬豪酒店推出全新住宿優惠，可以優惠價2,021元起預訂客房，房價可全數回贈餐飲消費額，大家可在酒店的餐廳享用不同美食。(酒店提供)

香港JW萬豪酒店推出全新「JW豪賞•豪嚐2021」住宿優惠，現以優惠價2,021元起預訂客房，酒店即「豪賞」房價全數回贈餐飲消費額，大家可在住宿期間享用酒店多間餐廳、酒吧，甚至客房內「豪嚐」精緻餐膳。

這個全新的「JW豪賞 • 豪嚐2021」的優惠住宿優惠每房每晚由2,021元起，包括以下優惠，香港JW萬豪酒店住宿一晚（星期一至四入住可延長住宿至24小時）、房價全數回贈餐飲消費額，於酒店內之餐廳、酒吧或客房享用餐膳。

餐廳選擇包括JW咖啡室的豐富自助餐、The Lounge經典下午茶及周日香檳早午餐或特色自助餐、萬豪金殿糅合經典與創新的粵菜、Flint烤製美食和結合現代與經典風格的西式美饌、戶外池畔魚吧的新鮮魚類和可持續發展海產，以及客房餐飲服務等。

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此外，賓客更可額外參加以下項目：包括專業攝影師1小時拍攝服務連30張相片及客房主題佈置，只需額外另加1,500元。Moët & Chandon香檳一瓶連33枝玫瑰花花束及客房主題佈置，額外另加1,500元。相連客房1間配備1張或兩張雙人床， 額外另加988元（只含房價，不包括餐飲消費額）

JW豪賞•豪嚐2021
供應期：即日起至2021年3月31日（不適用於2月11日至14日）
訂房連結：http://bit.ly/JWStayWellDineWell2021
備註：所有價目另設10% 服務費，須於1天前預訂餐廳以享用酒店餐飲消費額。

記者：Mabel

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