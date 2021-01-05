【兩度延期】周杰倫演唱會無奈再改期　8月由迪士尼移師中環海濱

▲ 周杰倫演唱再度改期。

台灣天王周杰倫原定19年12月來港開演唱會慶祝入行20年，後因疫情及各種因素，改期至2021年4月舉行，但因第4波疫情持續，故主辦商再度宣布再度改期。

主辦商原指受疫情影響，故周杰倫個唱改期至2021年4月，昨日再度宣布改期，公布個唱地點由最先的迪士尼，改於中環海濱活動空間進行。

演唱會暫時訂於8月20、21、22、27、28及29日舉行，已經購票的觀眾可到官方網站進行換票。

▲ 周董香港站再度延期。

主辦機構寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪今日交代退票詳情，稱：「8月份座位安排，要等待政府通知，目前有百份之二十左右的觀眾退飛，到8月時座位如繼續保持適當社交矩離，於中環海濱活動空間的場地，有足夠位置去安排，故歌迷不用擔心到時座位會混亂及不足夠安排。同時大會會盡全力，令持票歌迷，換到希望的時間及座位。」

主辦單位指今次連製作宣傳費也花了7位數，現時8月舉行要先做好防疫措施，包括製作QR code讓觀眾申報健康表、送洗手液等，全為希望觀眾安全，可以舉行一個嘉年華演唱會。

周董亦想見見歌迷，對觀眾承諾不變，他也會考慮因應要求，對製作商作出恩恤。

有關換取2021年門票方法:

手持實體2019年門票的觀眾, 可於2021年1月15日開始於http://jaychoucarnivalhk.com/tickets/進行網上預約換票， 換票將提供相同票價的演唱會門票，主辦方將盡力安排原先相同場次及相近位置，如對門票日期及座位不滿意，可即場申請退款。

如需退款，主辦商將按各平台所提供的資料開支票郵寄給指定客戶，退款支票約10個工作天後開始寄出。

主辦商亦指為答謝樂迷支持，將為各位持票者提供一些商戶優惠，詳情稍後公佈。