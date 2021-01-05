【美魔女】79歲美魔女嫲嫲超逆齡 公開分享6招凍齡秘訣：年齡只是數字

年齡只是數字！內地79歲美魔女嫲嫲汪碧雲超逆齡，有著優雅氣質的外表，保養得宜又心態年輕，瞬間在網上走紅，成為另類「銀髮族網紅」。她更公開分享6招凍齡秘訣。

綜合内地媒體報道，在長者群中，79歲的高齡網紅汪碧雲算異數，同齡群體可能是在廣場上跳舞、公園下棋，但她卻成了網紅，抖音帳號愛穿高跟鞋的汪奶奶，至今粉絲已過千萬，被封稱「抖音最時尚的奶奶」。而她自己在網上自我介紹：

年齡只是數字，我的精采人生才剛剛開始！

▲ （相片來源：抖音只穿高跟鞋的汪奶奶）

汪碧雲本是杭州人，以前家境好，之後因家道中落，形勢所逼。她14歲便開始接觸舞蹈。她體態輕盈，體重一直保持在44公斤，并且打扮時髦，凍齡外表讓人毫無察覺她已79歲高齡。

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2019年她參加內地綜藝節目《中國達人秀》，站在舞台上的她絲毫不怯場，向眾人展現自己精湛的拉丁舞舞藝，就連身為評判之一的楊冪也忍不住稱，要叫她姐姐，兼請教保養方法。

點擊下圖看汪碧雲精湛舞技：

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汪碧雲分享保養秘訣如下：

1.每日堅持跳舞1.5小時至3小時

熱愛舞蹈的汪碧雲已有60多年的舞齡，雖然年紀愈來愈大，但是她仍然堅持跳舞，從不懈怠，練就完美體態，一舉一動都充滿優雅氣質。

2.堅持勤做運動

汪碧雲熱愛運動，經常去健身室做運動，增加自己體能。

3.每天起床都會拉伸10分鐘，做護頸操

她分享做護頸操，可減少頸紋，先將頭擡高，舌頭頂住上顎，再用手按摩頸部。

4.均衡飲食保持健康

睡前4小時不進食，少吃高碳水食物。

5.喜歡打扮

化妝、做造型習慣堅持60年不變，不論在護膚、穿著，都絲毫不怠慢，每日要精神見人，她更表示自己「每天都會化妝，否則不會出門」。

6.自律

無論是化妝、還是保養、減肥，她都展現出超乎常人的自律。她曾稱，「女孩子，與其羨慕別人，不如做好自己，當下的你就是最好的你。」

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責任編輯：羅嘉欣