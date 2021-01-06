【外傭假期】2021年外傭有薪假期安排 工人姐姐有薪年假點計算？

▲ 一文看清2021年工人姐姐有薪假期攻略。

踏入2021年，港人雖然暫時未知能否外出旅行，但家中有聘請外傭的僱主，要留意外傭假期安排。根據《僱傭條例》，外傭可享有法定假期、休息日及有薪年假。

12日法定假期

法定假日是強制性的假期，僱主必須給外傭放假。所有外傭，不論服務年資的長短，都有權享有每年12天的法定假日。如果想要求外傭在法定假日返工，就必須預早最少48小時通知，以及在原定假日之前或之後60天內補假給傭工。

如果法定假日適逢休息日，僱主應安排僱員於翌日放取該法定假日，惟該翌日不能是法定假日、另定假日、代替假日或休息日。

2021年法定假期：

1. 1月1日

2. 農曆年初一（2月12日）

3. 農曆年初二（2月13日）

4. 農曆年初四（2月15日）

5. 清明節（4月4日）

6. 勞動節（5月1日）

7. 端午節（6月14日）

8. 香港特別行政區成立紀念日（7月1日）

9. 中秋節翌日（9月22日）

10. 國慶日（10月1日）

11. 重陽節（10月14日）

12. 冬節或聖誕節（由僱主選擇12月21日或12月25日）

由於清明節（4月4日）適逢星期日，僱主可於翌日補假（即2021年4月5日）。

每7日休息一天

僱主需要在每7天給予外傭不少於1天（連續不少於24小時）的休息日。僱主可以決定哪天是休息日，並可分為固定性或非固定性。若休息日為非固定性，僱主必須在每月開始之前，通知外傭該月休息日的日期。

另外，除非發生不能預測的緊急事故，否則僱主不可以要求外傭在休息日工作。一經定罪，可被罰款HK$50,000。不過，若外傭同意，僱主可以在原定休息日之前或之後30日內，另定休息日。

有薪年假按年資遞增

外傭為同一名僱主工作滿12個月後，便有權享有有薪年假。年假日數會按外傭的受僱年資，由7天遞增至最高14天。服務第一年及第二年，外傭可享有7日有薪年假，第三年開始按年遞增一天，直至服務9年或以上增至最高14天。

僱主要緊記，除非是得到雙方的同意，否則不可以強迫外傭放無薪假期。另外，若年假剛巧是休息日或法定假日，該日應視作年假。僱主須為傭工另定休息日或法定假日。

若外傭在合約完結前遭即時解僱，其工作日子少於12個月的話，將不獲年假或年假薪酬；工作日子多於12個月的話，即獲未放取的年假工資。

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責任編輯︰王明芳