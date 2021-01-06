Pacific Coffee推出「柑牛」農曆新年飲品美食　柑味咖啡及吉祥甜品迎牛年

▲ Pacific Coffee推出的兩款「柑牛」咖啡都加入蜜柑果肉，充滿果香，很滋味。(餐廳提供)

農曆新年一向是大家最重視的節日之一，象徵新一年的來臨。Pacific Coffee特別推出福氣滿滿的新春特飲，把諧音「金」、寓意富裕豐盛的柑加入兩款特飲內，希望大家喝過都金牛滿屋。

其中一款飲品是「柑牛」朱古力牛奶咖啡(標準裝 43元、大杯裝 47元、特大裝 51元)，以農地直送的香濃18/25 Altura咖啡混合醇厚的朱古力奶作基底，入口先嘗到朱古力牛奶咖啡的香濃，隨之而來是粒粒蜜柑果肉的香甜，頂層鋪滿幼滑的鮮忌廉並綴以朱古力粉，令人一試難忘。



第二款是「柑牛」牛奶泡沫咖啡(標準裝43元、大杯裝47元、特大裝51元)，以100% 阿拉比卡咖啡豆沖出的18/25 Altura咖啡，還加入自家製蜜柑果肉粒粒，面層滿滿綿密細滑的奶泡，每一口都洋溢著清新的果香。

以上兩款飲品：由1月6日至3月2日，於全線Pacific Coffee分店供應。

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3款吉祥美食

除了兩款新春特飲外，Pacific Coffee更特別推出一系列吉祥食品，其中一款是拖肥布甸(24元)，這款傳統英式甜點加入了中式元素，在海綿蛋糕內有紅棗及濃厚拖肥醬，面層綴以少許橙皮，提升整體味道層次。

喜歡沙律則可選擇八彩撈起沙律(58元)，撈起是寓意愈撈愈旺，由8種食材組合而成，包括雞肉、煙三文魚、蕎麥麵、紅蘿蔔、青瓜、紫椰菜、炸豆腐、蛋絲，每人拿着筷子，把七彩繽紛的食材撈起挑起，挑得愈高愈好兆頭，最合過年。



還有一款金桃提子鬆餅(20元)，充滿牛油香氣的杯子蛋糕內，加入清新的提子，表層再覆上甜甜的金桃醬並以杏仁碎作裝飾，配上香濃咖啡，可當成一份下午茶。

拖肥布甸及金桃提子鬆餅將分別於1月6日及2月3日起於全線分店供應；而八彩撈起沙律將於2月3日起於全線分店供應(愉景灣碼頭、梅窩碼頭及亞洲國際博覽館分店除外)。數量有限，售完即止。

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撰文：Mabel