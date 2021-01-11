【印花換領】7-Eleven推10款Sanrio開運小瓷罌　Hello Kitty及My Melody可愛新年和服造型登場【附換領詳情】

▲ 7-Eleven推出10款Sanrio開運小瓷罌，跟大家賀年。（圖片由7-11提供）

7-Eleven於新一年聯乘Sanrio角色由1月20日起推出獨家開運小瓷罌，集齊10款Sanrio人氣角色，當中不少得穿上喜慶和服造型的Hello Kitty及My Melody，各位粉絲憑印花或yuu積分可換領！

一套10款「開運小瓷罌」

是次聯乘以「大滿載」為主題，集合Sanrio人氣角色：Hello Kitty、My Melody、Pompompurin（布甸狗） 、Kerokerokeroppi、Ahirunopekkle（AP 鴨）、Bad BadtzMaru（XO） 、Minna No Tabo（大口仔） 、Cinnamoroll（玉桂狗） 、Little Twin Stars - Kiki 及 Lala 組成一套10款的「開運小瓷罌」。

5種色系新年及日式服飾

每款 Sanrio 角色都換上各種造型及擺出不同賀年姿勢，每款高約 8cm（實際尺寸因款式而異），再穿上5種不同色系的新年及日式服飾，包括：溫暖橙紅系、浪漫粉色系、海洋藍色系、粉紫櫻花色系、貴氣金色系，充滿新年氣氛。

高溫瓷燒製+人手上色

Sanrio characters「開運小瓷罌」以高溫瓷燒製，不但顏色更飽滿及細膩，表面更光滑，而且高溫瓷更顯晶瑩透白，由手工技藝師傅人手上色，令每個開運小瓷罌更顯獨特！

可作擺設或小錢罌

另外，「開運小瓷罌」除了可作擺設，亦可當作小錢罌存放硬幣，有聚財招福寓意，為你帶來福氣及財運，意頭滿分！

點擊大圖即睇各款可愛的「開運小瓷罌」：

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Sanrio characters「開運小瓷罌」換購詳情：

由2021年1月20日早上7時起至3月2日（共 6 星期），顧客於 7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10 可獲多 1 張印花，如此類推。由 2021 年1月20日早上7時起至3月5日，儲齊10張印花加$68，即可隨機換購「開運小瓷罌」2個；或儲齊6張印花加$38，即可隨機換購「開運小瓷罌」1個。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠 - 以 7,000 yuu 積分加$1，隨機換購「開運小瓷罌」1 個。

推廣日期：由2021年1月20日早上7時起至3月2日止（共 6 星期）

獎賞有效期：由2021年1 月20日早上7時起至3月5日止

同場加映：在家也可做出高質日式便當，食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩