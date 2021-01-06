【媽媽恩物】淘寶購洗碗機輕鬆清潔抽油煙機網　港媽新手試用大讚︰老公話好值得買

▲ 有港媽在淘寶購買洗碗機，分享新手試用體驗。

早前有港男在網上分享買入洗碗機後，令家庭瞬間變得和諧，更將洗碗機比喻為「家庭和諧機」。近日就有港媽在社交媒體分享，淘寶購買洗碗機的新手試用體驗，她指用洗碗機除去抽油煙機網累積2年的油污，而原本對洗碗機沒信心的丈夫，用後亦表示「好值得買」。

淘寶購洗碗機2,900元包運費

該名港媽本周一（4日）於Facebook群組「淘寶開心share」發帖，表示見到別人分享用洗碗機的經驗，加上冬天天氣凍，要用熱水洗碗才可去油，她家用石油氣，有感長此下去石油費不划算︰

如果中午同夜晚洗碗都開熱水洗，我唔夠膽想像石油氣費幾貴……所以覺得真係可以買部洗碗機試下。

港媽指不少人分享Panasonic的洗碗機好用，不過丈夫對洗碗機沒信心，只當她「買部玩具玩下」，於是建議她買一部平價洗碗機，即使不好用也不肉赤。她最終在淘寶選購了一部Panasonic的洗碗機，她向TOPick記者表示︰

我買部機時人仔（人民幣）2,430（約2,900港元），包埋順豐直郵香港免運費，送到屋企。仲送一盒30粒嘅洗碗粒加一包洗碗鹽，呢個價錢好抵玩。

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丈夫大讚洗碗機有驚喜

她指洗碗機容易安裝，丈夫沒經驗都裝到，之後再請電工朋友幫忙轉香港插頭，以便使用。她大讚用洗碗機洗完的碗碟很乾淨，更將兩年沒洗過的抽油煙機網放入洗碗機洗。用洗碗機洗抽油煙機網兩次後，她非常滿意「真係好乾淨，好似新嘅一樣」。丈夫亦改變了對洗碗機的看法︰

未用嘅時候，老公好肯定話洗碗機洗唔乾淨，用咗之後，佢話有驚喜，好值得買！

她受訪表示丈夫是好隊友，平日會主動煮飯、洗碗，但在冬天洗碗洗得多，令他雙手爆拆，「見到都好痛」。這是她買洗碗機其中一個原因︰

錫多啲身邊人，其實少少錢抵俾！

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責任編輯︰駱秀玲