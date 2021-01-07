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【Cartier首飾】卡地亞高級珠寶系列[SUR]NATUREL歌頌大自然　藉彩色寶石呈現超現實美學

休閒消費 10:46 2021/01/07

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[Sur]Naturel 18K白色黃金頸鏈，鑲以祖母綠、縞瑪瑙及鑽石，共重10.20卡；Panthere de Cartier18K白色黃金耳環，主石為2顆枕形切割祖母綠；Panthere de Cartier18K白色黃金戒指，鑲以縞瑪瑙、祖母綠及圓鑽。（黃建輝攝）

披上不同彩衣的寶石及美鑽，天然的色彩決定了其罕有度和身價，配合美不勝收的設計和巧奪天工的鑲嵌工藝，可以成就出價值連城的珠寶首飾。Cartier的高級珠寶系列[SUR]NATUREL，便包含了無數稀世的寶石，透過其色彩與首飾的造型，演繹出大自然的美態。

寶石的顏色來自其蘊含的金屬物質，而寶石的形成，更是經歷了數以十億年的地心溫度、壓力、水與地質活動等交替影響下而形成的寶石礦物，及後再被開採，並打造成燦爛奪目的珠寶。

璀璨大自然

Cartier全新高級珠寶系列[SUR]NATUREL，靈感源自不受現實世界束縛的大自然，好像印度的聖河、聖托裏尼的日落、富士山的櫻花等，將寫實與抽象結合，令部分設計變得超現實，因此系列的名字中其實蘊含了「surreal」意思，展現獨有的美學魅力。

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此外，動物是卡地亞珠寶另一不可或缺的創作題材，在[SUR]NATUREL系列的部分珠寶中，亦可見品牌對動物生命力細節的捕捉。

設計中當然少不了品牌標誌的獵豹，對卡地亞而言，「工藝」的關鍵在於把「工」和「藝」彼此結合，因此獵豹的作品不但神態及造型逼真，工匠大師更運用品牌獨有的「毛髮鑲嵌法」專業工藝，將縞瑪瑙或藍寶石經以人手精準切割，勾勒出美洲豹的豹紋圖案，再由珠寶大師以金屬密釘圍繞寶石，使毛皮效果極致像真，這正是一件頂級珠寶的攝人魅力所在。

模特兒︰Jessica O @ Model One

髮型及化粧︰Wendy Lee @ Wendy's Workshop

協力︰Jennifer Ho @ Wendy's Workshop

服裝提供︰Victor Chan Studio

產品查詢︰8105 5008

*所有珠寶個別定價

記者︰Maria

 

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