【點心課程】港人移民前學點心創業課程　正宗點心製作技巧助一技傍身

▲ 點心文化平台教授點心製作，讓你充分掌握各類型點心的製作技巧。（圖片由點心文化平台提供）

點心文化平台考慮港人移民所需，提供點心創業課程。一連四課由經驗豐富名師教授學員如何掌握處理點心皮及餡料的技巧及以同一食材變化多種成品。

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課程設計針對海外創業的考慮，靈感來自歐洲小鎮的中式外賣小店，他們簡單的以幾種肉配三款汁醬便可以養活一個小家庭。平台希望香港朋友在移民離開前掌握一些基本技巧，或許一天可以成為他們的事業。如何以簡單食材變化多款造型，便是當初構思創業班的概念。

▲ 課程由名師教授，其中一位為業界經驗豐富名師劉礎君師傅教授。（圖片由點心文化平台提供）

課程由名師教授，他們除了業界經驗豐富外，更具教學及或編寫課程的經驗。劉礎君師傅曾任教本地廚藝學院十多年，培育多位本地年青點心師，執教前任職多間高級中餐廳之點心頭廚，包括半島集團旗下的酒店餐廳等。劉師傅希望將自己數十年的心得在課程中一一傳授，他表示：「教授這類課程，除了希望幫助打算移民的朋友掌握一門可以賺取生活的手藝外，也希望傳承，讓他們離開後可以透過美味點心一解鄉愁，他們及孩子們隨時都吃到正宗的點心。」

課程詳情：

堂數：4堂，共12小時

收費：HK$3500

內容：包括所有食材及提供所需小工具。除了師傅示範及教導箇中秘訣外，學員更可學習親自製作8款點心，從傳統的餃子到包點及甜點，讓你充分掌握各類型點心的基本製作技巧。

課程查詢：WhatsApp 70737823

平台及課程詳情：【按此】

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責任編輯：張懿慧