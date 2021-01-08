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【2021農曆新年】迪士尼TSUM TSUM春日園遊會進駐朗豪坊　設全港首間限定店賣TSUM TSUM 12生肖迷你公仔

休閒消費 10:01 2021/01/08

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一眾迪士尼TSUM TSUM角色，將首次化身12生肖大型裝置，進駐朗豪坊。（商場提供）

還有一個月便迎接農曆新年的到來，一眾迪士尼TSUM TSUM角色，將首次化身12生肖大型裝置，齊齊以最「圓」美造型碌入朗豪坊，為你帶來「迪士尼TSUM TSUM春日園遊會」。

由1月22日至2月28日，迪士尼TSUM TSUM米奇將穿上當旺的牛牛服飾，率領米妮、唐老鴨、小熊維尼、跳跳虎、三眼仔、高飛、大鼻與鋼牙、瑪麗貓、MO仔及小白一班好友，分別穿上12生肖不同的造型裝扮，同大家拜年！一邊舞著最萌醒獅、一邊飾演圓渾大吉，齊齊整整祝賀大家吉星高照！

（商場提供）

朗豪坊4樓通天廣場更設全港首間「迪士尼TSUM TSUM 12生肖主題限定店」，首賣12生肖迷你公仔，及推出三百款精美商品，其中包括12生肖造型的賀年精品如揮春、利是封、對聯及立體掛飾等。

此外，朗豪坊亦特別設計迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋，包括「瀛」格利是封及喜慶立體揮春。一套4款的「瀛」格利是封，分別印有TSUM TSUM 12生肖趣緻造型，以青海波、麻の葉及櫻花等日系印花圖案點綴，象徵幸運及祝福；4款利是封可並列拼湊成一幅日本傳統屏風畫，又加入燙金壓花效果增添高貴格調。喜慶立體揮春同樣用上TSUM TSUM 12生肖造型作為主設計，並寫上「萬事如意」及「家肥屋潤」祝賀語，必定是賀年佈置家居必備の開運物。

（商場提供）

由1月22日至2月11日，LP CLUB會員於商場即日消費滿指定金額，即可免費換領限量禮品如下，每人每日可換領一套。數量有限，換完即止。

消費滿 禮遇
2,000港元
（最多4張即日電子消費單據）

1.指定商戶現金券200港元；及

2.迪士尼TSUM TSUM「瀛」格利是封一套8個
3,000港元
（最多5張即日電子消費單據）

1.指定商戶現金券300港元；及

2.迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋乙個（包括一套8個「瀛」格利是封及喜慶立體揮春乙張）

同場加映：感受更多新春節慶氣氛，不妨學整節日美食！即睇：【下一頁

編輯：Elenor

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