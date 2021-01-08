【淘寶恩物】淘寶十字架坐姿矯正器防駝背　網民：感受到神聖

▲ 有網民發現淘寶售賣十字架坐姿矯正器，大家又會不會考慮？

小朋友發育期間，父母都較重視他們的坐姿，避免形成駝背。有網民分享從淘寶發現的一件有趣的坐姿矯正器，使用時就像背著十字架。帖文一出，有很多網民加入討論。

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一位網民昨天（7日）在淘寶開心Share Facebook 群組分享了小女孩便用坐姿矯正器的圖片，並在帖文表示「一路帶著，一路感受到神聖，亦改善了駝背」。

相片中，小女孩背著由兩條木棍做成的十字架、矯正帶及綁帶綁著組成的矯正器，挻起胸膛溫習。雖然達到不駝背的效果，但整體感覺很趣怪，年紀輕輕便要背起十字架溫書，不少網民替使用這矯正器的小朋友感到辛苦。

有網民覺得不應用在小朋友身上，感覺可憐，「細細個就要釘十字架」；亦有網民笑言「感受到神聖，突然笑到我噴茶」。此外，有網人認為這產品好似刑具，揶揄「買個架會唔會送埋幾粒釘」。

記者到淘寶網頁了解，這坐姿矯正器價錢人民幣19.79至39.79元不等（約港幣17至35元），有大人及小朋友尺寸，包括十字架、矯正帶及綁帶。賣家聲稱沒有異味、做工精细、沒有毛刺，希望可提升用家形象氣質。

不論這十字架最後能否改善小朋友坐姿，各位家長更要考慮小朋友配戴時的感受！

運動改善駝背

其實改善駝背，還有很多方法，不一定要小朋友「背負十字架」完成使命，多做一些伸展動作及運動有助改善這問題。

Fitness First教練Feli曾接受訪問教大家預防寒背的方法。她建議大家可先拉筋放鬆胸、背部肌肉，再以負重運動強化肌肉，改善姿勢。她教大家使用有一定重量的物件如啞鈴或水樽等去進行運動改善寒背，詳情即睇【下一頁】

同場加映：適合大人小朋友的健康便當，食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：陳珈希