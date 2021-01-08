【貴婦下午茶】帝京酒店堂食及外賣日本草莓下午茶　送總值$404 Elizabeth Arden膠囊精華

▲ 帝京酒店推出堂食及外賣日本草莓下午茶！

踏入新一年，帝京酒店Lion Rock聯乘紐約護膚品牌Elizabeth Arden推出以紅金色為主的水漾春日下午茶，下午茶造型十分IGable，大家還可品嚐到日本士多啤梨及獲贈Elizabeth Arden的膠囊精華體驗裝。此外，酒店首度推出下午茶外賣及外送服務，方便大家需要。

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首次推出下午茶外賣及外送服務

帝京酒店Lion Rock於2021年1月2日至3月31日供應以透明質酸豐盈保濕膠囊為靈感的水漾春日下午茶，客人凡惠顧兩位用套餐，每位可獲贈Elizabeth Arden膠囊精華體驗裝乙份 (每份價值HK$202)。

今次更是Lion Rock首度推出下午茶外賣及外送服務，下午茶連雅緻四層架，讓您安坐家中都可滿足品嚐美食及影相打卡的慾望，現於網上商店訂購更可享8折優惠。

以Elizabeth Arden膠囊造型設計甜品

酒店大廚除了以Elizabeth Arden全新的透明質酸豐盈保濕膠囊為靈感外，更以其招牌膠囊造型設計成甜品。今次更特別選用時令的日本草莓，下午茶則以紅金色為主，配合品牌的主色調，炮製一系列鹹甜美點。

鹹甜美點當中包括松葉蟹沙律、火炙三文魚手鞠、黑松露野菌玉子燒、碎吞拿魚腩牛油果最中餅、金箔櫻花水信玄餅、草莓白朱古力慕絲蛋糕、草莓抹茶朱古力千層酥、草莓意大利芝士慕絲及54% 朱古力草莓慕絲蛋糕伴草莓漿球。

甜蜜特飲

是次下午茶特別調配的兩款特飲為Ocean Blue及White Tea Latte。粉藍色的Ocean Blue造型夢幻，以蘋果汁加入鮮奶及藍糖水調成，酸酸甜甜，加上薄荷葉增添清涼感；而White Tea Latte就以壽眉、鮮奶、薰衣草及玫瑰糖水調成，奶泡綿滑，壽眉與薰衣草及玫瑰味道相襯，綴以玫瑰於奶泡上，帶有玫瑰幽香。

水漾春日下午茶詳情：

供應期：2021年1月2日至3月31日下午2時半至5時

價錢：HK$508 兩位用 (包兩杯特飲)；HK$270 一位用 (包一杯特飲)（另加一服務費）

地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓Lion Rock

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責任編輯：王芷瑩