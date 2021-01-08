【餐廳推介】亞博館高級中式精緻餐廳獲設計金獎　48米寬落地玻璃幕窗觀看大嶼山美景

▲ 亞博館高級中式精緻餐廳獲設計金獎。（相片由亞洲國際博覽館提供）

出外吃飯，食物質素固然重要，但餐廳環境都能為整體享受加分。位於亞洲國際博覽館的高級中式精緻餐廳《澐 · NUVA》榮獲2019/2020 亞太設計精英邀請賽（APDC Awards）餐飲空間金獎。為大家介紹這充滿藝術感及可欣賞到大嶼山美景的餐廳！

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運用「引景入室」概念

此項目的設計概念是「引景入室」，將室外的天地海美景，於室內以水與雲的形象化設計呈現出來。由於餐廳依傍大嶼山海傍，得天獨厚；設計師巧妙地運用波浪、漣波及浮雲等自然山水動態作室內設計，巧妙地將室外的山巒、海景及雲景等景致，自然地延伸至餐廳內。

餐廳取名為「澐」，寓意客似雲來、雲集四方賓客。餐廳的整體佈局別出心裁，一氣呵成，將水與雲的設計元素合而為一； 標誌的外型及線條亦是雲般輕盈流動，與品牌寓意相輝映。

另外，餐廳的餐具、餐單以至擺設，亦細緻地與這個主題完美配合，如餐桌上也精心佈置了模仿雲朵變幻莫測的藝術品，務求做到一絲不苟，讓顧客在品嘗佳餚時也能夠沉醉在優雅環境。

大落地玻璃欣賞大嶼山景色

餐廳設有 48 米寬的落地玻璃幕窗，室內座區及貴賓室的平面佈局完全無遮擋窗外全景山水色彩， 讓在餐廳各處的客人都可享有 180 度海天一色的寫意景色。座區更設有半圓沙發卡座，客人可以選擇坐在平行於景觀幕窗一字排列的三套半圓座，盡收海天景緻。

體現出當代中國藝術氣息

《澐 · NUVA》體現出當代中國藝術氣息，優雅而精緻，同時功能性兼備，食客可以舒適地在餐廳享受美食之外，也可與自然美景和諧共存，展示出人性化設計與美學的完美平衡。

餐廳入口設計了古銅金屬鈕空花紋頁片牌樓，牌樓背景立面為一系列白色弧面石板條子；牌樓就是在白玉里鑲上了的金飾。古銅金屬「澐」 標誌裝在帶有漸變燈效的白色夾絲玻璃立柱上，如天上的雲般輕盈流動，與品牌寓意相輝映。

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責任編輯：王芷瑩